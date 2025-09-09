Sočan, sladak i neodoljiv – isprobajte ovaj recept za kolač sa grožđem i uverite se sami koliko je dobar

Sočan kolač sa grožđem – recept koji morate probati!

Verovatno ste već pekli kolače sa šljivama, breskvama, kruškama ili smokvama, ali da li ste ikada pokušali sa grožđem? Ako niste, sada je savršena prilika da probate.

Slobodno birajte grožđe po svom ukusu, ali posebno preporučujemo hrskavije sorte crvenog grožđa – one daju savršen kontrast mekom, slatkom biskvitu i čine kolač još sočnijim i aromatičnijim, prenosi n1info.rs.

Sastojci:

– 4 velika jaja

– 200 gr šećera u prahu

– 200 gr maslaca

– 250 gr običnog brašna

1 kašičica praška za pecivo

400 gr crvenog grožđa

malo maslaca i brašna za podmazivanje pleha

Priprema:

Operite grožđe i odvojite zrna od drški. Po želji premažite pleh maslacom i brašnom. Uključite rernu na 180 stepeni Celzijusa.

Mutite šećer i puter koji su prethodno stajali na sobnoj temperaturi mikserom ili žicom oko dva do tri minuta, dok ne dobijete glatku smesu. Zatim dodajte jedno po jedno jaje, dobro polako muteći smesu nakon svakog.

Dodajte brašno u koje ste prethodno umešali prašak za pecivo i sjedinite smesu.

Dodajte polovinu grožđa u smesu i promešajte špatulom ili kašikom. Rasporedite smesu po plehu, a odozgo pospite ostatkom grožđa.

Stavite pleh u rernu zagrejanu na 180 stepeni Celzijusa. Pecite oko 40 minuta, dok kolač ne dobije tamno zlatno žutu boju i dok se ivice ne odvoje od pleha.

Ostavite da se malo ohladi, secite na kocke, pospite prah šećerom, po želji, i poslužite.

Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!

