Sočni kolač iz bakine kuhinje: Šeker pare, recept koji svi obožavaju (VIDEO)

Ovaj kolač je jedan od omiljenih orijentalnih sočnih poslastica i ako niste imali prilike da je probate – sada je pravi trenutak za to

Spremni za putovanje kroz ukuse Balkana? Pred vama je šeker pare, sočni bosanski kolač koji se topi u ustim.

Za vas imamo recept koji je jednostavan, a tajna je samo u savršenom odnosu putera i brašna.

Ovo je onaj sočni kolač koji pamtimo iz bakine kuhinje, a uz dodatak limuna, cela kuća će mirisati božanstveno. Evo kako da od samo nekoliko jeftinih sastojaka napravite pravi spektakl.

Oni su jedna od omiljenih orijentalnih poslastica i ako niste imali prilike da je probate – sada je pravi trenutak za to. Pogledajte recept.

Sastojci

Maslac – 1 pakovanje

Šećer – 100 grama

Jaja – 2 komada, srednje veličine

Griz – 1 šolja

Vanilin šećer – 1 kesica

Prašak za pecivo – 1 kesica

Brašno – 2 šolje

Orasi – dozirajte po vašem ukusu

Za sirup

Šećer – 400 grama

Voda – 300 ml

Sok od limuna – iscedite jedan limun

Priprema

Prvo je neophodno da skuvate sirup za kolač. U jednu posudu sipajte oko 300 ml vode, 400 grama šećera i sok od limuna, a onda sve to skuvajte. Dok pravite testo, sirup će taman da se ohladi.

Onda u drugoj posudi umutite šećer, maslac i jaja. Sa tim da je potrebno da sačuvate jedno žumance kako biste sa njim posle premazali kolač, prenosi Glossy.

Onda u istu posudu dodajte prašak za pecivo, vanilin šećer i griz. Onda sve to lepo izmešajte mikserom, a zatim dodajte prosejano brašno i zamesite testo. Od te smese oblikujte loptice veličine jednog oraha.

Premažite tepsiju uljem, a posle toga stavite loptice u istu i pritisnite ih odozgo, kako biste ih malo preoblikovali.

Na svaku lopticu stavite po jedan deo oraha. Dozirajte po želji. Sad sve to premažite onim jednim žumancem koje vam je ostalo. Ubacite u rernu na 180 stepeni. Kada lepo porumene izvadite ih i, za kraj, premažite sirupom.

Postoji i jednostavnija varijanta, bez griza i orasa, a recept pogledajte ovde

