Starinski kolač koji smiruje živce bolje od čaja – evo kako se pravi

Recept koji vraća mir u kuću – jednostavan, emotivan i neodoljivo ukusan.

Ponekad nije stvar u šećeru, već u sećanju. Ovaj starinski kolač ne leči nervozu zato što je sladak – već zato što miriše na detinjstvo, na kuhinju punu topline, na trenutke kad je sve bilo jednostavnije. Recept je jednostavan, ali efekat – terapeutski.

Sastojci koje već imate u kući

Za ovaj kolač ne treba ništa egzotično. Samo brašno, jaja, šećer, mleko, malo ulja i šaka oraha. Ako imate vanilin šećer ili koricu limuna – još bolje. Sve se meša ručno, bez miksera, kao nekad. I to je deo terapije.

Priprema bez stresa

Umutite jaja sa šećerom dok ne pobele. Dodajte mleko, ulje, brašno i prašak za pecivo. Na kraju ubacite seckane orahe i malo rendane korice limuna. Sipajte u podmazan pleh i pecite na 180 stepeni oko 30 minuta. Dok se peče, cela kuća miriše na mir.

Zašto baš ovaj kolač pomaže

Nije samo stvar u ukusu. Ovaj kolač vraća osećaj kontrole. Ne zahteva preciznost, ne kažnjava greške. Pravi se lako, uspeva svaki put. A kad ga izvadite iz rerne, imate nešto toplo, domaće, svoje. Nervozu ne briše – ali je pretvori u tišinu.

Saveti iz prakse

Najbolje ide uz čaj od kamilice ili šolju mleka. Možete ga posuti prah šećerom ili preliti domaćim džemom. Ako ga jedete dok je još topao, efekat je dupli. A ako ga podelite s nekim – nervoza se prepolovi.

Lični pečat

Ovaj kolač je moj SOS recept. Kad mi dan krene nizbrdo, kad mi misli ne staju, kad mi treba nešto da me prizemlji – ja ga napravim. I svaki put me podseti da je mir stvar izbora. I da se ponekad nalazi u plehu, ne u glavi.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com