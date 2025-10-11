Probajte ovaj starinski kolač i uvrstite ga u slavski meni: Ukus je božanstven, nema ko vas neće pitati za recept

Starinski kolač sa orasima i čokoladom idealan je za slavsku trpezu. Jednostavan za pripremu, a toliko ukusan da će svi tražiti recept. Donosimo provereni recept iz stare sveske – bez greške!
Slavska trpeza nije potpuna bez kolača koji miriše na detinjstvo. Ovaj starinski kolač spaja hrskave orahe, bogat fil i čokoladnu glazuru – savršen spoj za svečane dane. Recept je jednostavan, ali efekatan. A kada ga poslužite, budite spremni: svi će Vas pitati kako ste ga napravili.
Sastojci
Za testo:
- 150 g margarina
- 150 g šećera
- 150 g mlevenih oraha
- 70 g brašna
- ½ praška za pecivo
- 4 belanca
- 4 žumanca
Za žutu glazuru:
- 150 g šećera u prahu
- 1 kašika vanilin šećera
- 4 žumanca
Za fil:
- 100 ml mleka
- 100 g oraha
- 100 g margarina
- 100 g šećera
- 100 g čokolade
Za posipanje:
- 100 g mlevenih oraha
Priprema:
Umutite margarin sa šećerom dok ne postane penasto.
Dodajte orahe, brašno i prašak za pecivo, pa pažljivo umešajte sneg od belanaca.
Dodajte žumanca i sve sjedinite.
Sipajte u podmazan pleh i pecite dok ne dobije zlatnu boju.
Za fil: ugrejte mleko, dodajte šećer, čokoladu, margarin i orahe. Kuvajte dok se ne zgusne.
Preko ohlađenog testa nanesite fil, pa žutu glazuru.
Pospite orasima i ostavite da se stegne.
Savet plus
Ovaj kolač možete pripremiti dan ranije – biće još sočniji. Idealan je i za poslužavnik, jer se lepo seče i ne mrvi.
Ako tražite kolač za slavski meni koji je i ukusan i efektan – ovo je pravi izbor. Tradicionalni recept koji ne izlazi iz mode. Probajte, poslužite i uživajte u komplimentima.
