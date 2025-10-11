Probajte ovaj starinski kolač i uvrstite ga u slavski meni: Ukus je božanstven, nema ko vas neće pitati za recept

Starinski kolač sa orasima i čokoladom idealan je za slavsku trpezu. Jednostavan za pripremu, a toliko ukusan da će svi tražiti recept. Donosimo provereni recept iz stare sveske – bez greške!

Slavska trpeza nije potpuna bez kolača koji miriše na detinjstvo. Ovaj starinski kolač spaja hrskave orahe, bogat fil i čokoladnu glazuru – savršen spoj za svečane dane. Recept je jednostavan, ali efekatan. A kada ga poslužite, budite spremni: svi će Vas pitati kako ste ga napravili.

Sastojci

Za testo:

150 g margarina

150 g šećera

150 g mlevenih oraha

70 g brašna

½ praška za pecivo

4 belanca

4 žumanca

Za žutu glazuru:

150 g šećera u prahu

1 kašika vanilin šećera

4 žumanca

Za fil:

100 ml mleka

100 g oraha

100 g margarina

100 g šećera

100 g čokolade

Za posipanje:

100 g mlevenih oraha

Priprema:

Umutite margarin sa šećerom dok ne postane penasto.

Dodajte orahe, brašno i prašak za pecivo, pa pažljivo umešajte sneg od belanaca.

Dodajte žumanca i sve sjedinite.

Sipajte u podmazan pleh i pecite dok ne dobije zlatnu boju.

Za fil: ugrejte mleko, dodajte šećer, čokoladu, margarin i orahe. Kuvajte dok se ne zgusne.

Preko ohlađenog testa nanesite fil, pa žutu glazuru.

Pospite orasima i ostavite da se stegne.

Savet plus

Ovaj kolač možete pripremiti dan ranije – biće još sočniji. Idealan je i za poslužavnik, jer se lepo seče i ne mrvi.

Ako tražite kolač za slavski meni koji je i ukusan i efektan – ovo je pravi izbor. Tradicionalni recept koji ne izlazi iz mode. Probajte, poslužite i uživajte u komplimentima.

