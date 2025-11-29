Svi su poludeli za ovim čokoladnim kolačem od samo 3 sastojka

Pravi se veoma jednostavno od samo 3 sastojka, i to bez brašna, a ukus je božanstven.

Ako tražite brz i neodoljiv način da zadovoljite želju za nečim slatkim — onda je ovaj čokoladni kolač od samo 3 sastojka prava stvar. Jednostavan je, brzo se sprema i pleše na jeziku.

Sastojci:

175 g crne čokolade

7 jaja

140 g maslaca

Priprema:

Pripremite kalup za kolač, namažite ga maslacem i obložite papirom za pečenje. Čokoladu izlomite na kockice i istopite na pari, pa kada je čokolada istopljena dodajte maslac, koji ste pre toga isekli na kockice. Sve zajedno mešajte dok ne dobijete tečnu smesu.

Odvojite žumanca od belanaca, pa u jednoj posudi umutite žumanca lagano im dodavajući ohlađenu smesu čokolade i maslaca.

U drugoj posudi umutite belanca, pa ih po malo dodajte u prethodnu smesu, dok ne postane homogena.

Smesu izlijte u pripremljeni kalup i pokrijte folijom.

Kalup stavite u veću tepsiju koja je napunjena vrućom vodom, pa sve stavite u rernu i pecite na temperaturi od 150 stepeni.

Potreban period pečenja je 25 minuta, kada bi kolač trebao da bude gotov.

Izvadite ga iz rerne, sačekajte da se ohladi, pa nakon toga pospite šećer u prahu preko.

Služite kolač uz sezonsko voće, uz njega će ovaj kolač biti još ukusniji.

Zašto je ovaj recept čaroban

Minimalan broj sastojaka, maksimalan efekat. Treba vam samo čokolada, jaja i maslac — ništa komplikovano.

Brza priprema i pečenje. Smesa se umuti u par minuta, a kolač je pečen već za 20-ak minuta.

Topi se u ustima – baš kako treba. Tekstura je mekana, a čokoladni krem daje sočnost i bogat ukus bez teške strukture.

Ako vam se dopada ovaj recept za čokoladni kolač od samo 3 sastojka, slobodno ga prilagodite — dodajte malo oraha, komadiće čokolade, voće ili rendanu koru pomorandže za aromu. Glavna čar je u jednostavnosti — i u tome što kolač stvarno bude ukusan.

