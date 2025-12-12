Jednostavno, a tako ukusno: Najlepši čokoladni rolat, kralj svake praznične trpeze

Ovaj čokoladni rolat osvaja na prvi zalogaj. Sočna, kremasta i laka za pripremu, postaće zvezda vaše trpeze. Isprobajte recept!

Ako želite da impresionirate goste ili ukućane, a nemate vremena za komplikovane torte sa bezbroj kora, klasični čokoladni rolat postaje vaš najbolji saveznik u kuhinji. Ovo nije samo desert već dokaz da jednostavnost često donosi najviše uživanja.

Ovaj recept je odgovor na vaše potrage za poslasticom koja je spolja mekana, a iznutra krije bogatstvo ukusa. Savršeni čokoladni rolat zahteva malo truda, a rezultat je uvek spektakularan – desert koji nestaje sa tanjira brzinom svetlosti.

Kako se priprema čokoladni rolat koji ne puca?

Mnogi izbegavaju pripremu rolata iz straha da će biskvit popucati prilikom savijanja. Međutim, uz pravi tajming i tehniku, vaš čokoladni rolat biće elastičan i savršen. Ključ leži u svežim jajima i kvalitetnom kakau koji daje dubinu ukusa.

Za biskvit vam je potrebno:

5 velikih jaja, odvojenih (belanca i žumanca)

60 g običnog brašna za kolače (ili običnog, prosejanog)

30 g kakao praha

1/4 kašičice soli

200 g šećera, podeljeno

1/2 kašičice praška za pecivo

1 kašičica limunovog soka ili sirćeta

Stavite belanca u manju posudu i ostavite ih da odstoje na sobnoj temperaturi 30 minuta. U međuvremenu, zagrejte rernu na 175 stepeni. Dno podmazanog pleha za pečenje (približno 38 × 25 × 2,5 cm) obložite papirom za pečenje i lagano ga podmažite. Prosejte brašno, kakao i so dva puta. U velikoj posudi umutite žumanca dok se blago ne zgusnu. Postepeno dodajte 100 g šećera, mešajući velikom brzinom dok smesa ne postane gusta i svetlo žuta. Umešajte smesu brašna.

Dodajte prašak za pecivo u belanca; koristeći čistu mutilicu, mutite srednjom brzinom dok se ne formiraju meki vrhovi. Postepeno dodajte preostali šećer, 1 kašiku po kašiku, mešajući velikom brzinom nakon svakog dodavanja dok se šećer ne rastvori. Nastavite da mutite dok se ne formiraju meki, sjajni vrhovi. Umešajte četvrtinu belanaca u smesu sa žumancima, a zatim pažljivo umešajte preostala belanca. Sipajte smesu u pripremljeni kalup i ravnomerno rasporedite.

Fil koji se topi u ustima

Dok se kora hladi, pripremite srce ovog deserta. Krema se pravi od:

200 ml slatke pavlake

200 grama kvalitetne crne čokolade

Otopite čokoladu u pavlaci na laganoj vatri, a zatim dobro ohladite pre nego što je umutite mikserom. Kada odmotate ohlađeni biskvit i premažete ga ovim svilenkastom filom, dobićete desert iz snova.

Preliv koji podiže desert na viši nivo

Preliv/glazura:

75 g putera, omekšalog

250 g šećera u prahu

30 g kakao praha

1 kašika kuvane, ohlađene kafe

1 i 1/2 kašičice ekstrakta vanile

2 do 3 kašike mleka (2% masti ili običnog)

Za glazuru sve sastojke miksajte dok ne dobijete glatku kremu. Kremu premažite preko celog rolata. Viljuškom povucite crte po površini glazure kako bi izgledala poput kore drveta. Držite u frižideru do posluživanja.

Zašto baš ovaj recept uvek uspeva?

Brzina: Gotova je za manje od sat vremena.

Tekstura: Biskvit ostaje sočan danima.

Prilagodljivost: U fil možete dodati koricu pomorandže ili malo ruma.

Kada se čokoladni rolat stegne u frižideru, spreman je za sečenje. Svaki zalogaj pruža savršen balans gorkastog kakaa i slatkog krema.

Ova čokoladni rolat nije samo recept – to je ulaznica za trenutke čistog hedonizma. Ne čekajte posebnu priliku, iznenadite svoje nepce i obradujte najdraže već danas, jer ovakvo zadovoljstvo se ne odbija!

