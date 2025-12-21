Ukusan, jeftin i brz mančmelou kolač, lepši nego kupovni (video)

Domaći mančmelou kolač je jeftin, brz i ukusniji od kupovnog. Otkrijte recept za penasto zadovoljstvo koje vraća u detinjstvo i oduševljava sve.

Koliko puta ste otvorili kutiju omiljenih kupovnih slatkiša i osetili blago razočaranje jer ukus više nije onaj stari, pun i sočan kao nekad? Mančmelou kolač u domaćoj radinosti briše tu uspomenu i donosi penastu magiju direktno u Vašu kuhinju, bolju od bilo kog industrijskog proizvoda. Ovo nije samo recept, ovo je karta za povratak u bezbrižne dane, a priprema je toliko jednostavna da će Vam brzo postati omiljeni ritual vikendom.

Ako tražite desert koji zahteva minimalno ulaganje novca, a pruža maksimalno zadovoljstvo, na pravom ste mestu. Mančmelou kolač je idealan spoj meke kore, vazdušastog šama i hrskave čokolade koji se topi u ustima.

Mančmelou kolač apsolutni kralj jeftinih poslastica

U moru komplikovanih recepata koji zahtevaju egzotične sastojke, ovaj kolač se izdvaja svojom genijalnom jednostavnošću. Sastojke verovatno već imate u svom frižideru i špajzu. Ne morate biti profesionalni poslastičar da biste postigli onaj savršeni presek koji mami uzdahe. Tajna je u svežini namirnica i ljubavi koju unosite u pripremu.

Sastojci:

Kao meru koristite čašu od 2 dcl

Kora:

4 žumanca

Pola čaše šećera

Pola čaše mleka

pola čaše ulja

1 šolja brašna

1 kašika kakao

1 vrećica praška za pecivo

Šam:

4 belanca

prstohvat soli

8 kašika šećera

Glazura:

200 ml slatke pavlake

200 g čokolade za kuvanje

Korak po korak do penastog oblaka

Priprema počinje odvajanjem belanaca od žumanaca. U posudi sa žumancima dodajte šećer i mutite mikserom dok smesa ne postane svetla i penasta. Zatim, lagano dodajte ulje i mleko. U tu smesu umešajte brašno pomešano sa praškom za pecivo i kakaom. Sve sjedinite i izlijte u podmazan pleh. Pecite u zagrejanoj rerni na 200 stepeni oko 15 do 20 minuta.

Dok se kora peče, pripremite beli deo koji čini mančmelou kolač prepoznatljivim. Umutite belanca u čvrst sneg, postepeno dodajući šećer dok ne dobijete sjajnu i čvrstu masu koja ne klizi iz posude.

Mali trik za savršenu teksturu

Evo ključnog trenutka: kada je kora pečena, izvadite je iz rerne, smanjite temperaturu na 100 stepeni (ili isključite rernu ako je jaka) i odmah preko vruće kore premažite šam od belanaca. Vratite u rernu na još 10 minuta. Cilj nije da se belanca peku, već da se prosuše i uhvate onu finu koricu. Nakon toga, prelijte sve otopljenom čokoladom.

Magija serviranja i uživanja

Neka se kolač dobro ohladi pre sečenja – to je najteži deo, čekanje. Kada nož prođe kroz krckavu čokoladu i utone u meki šam, znaćete da je vredelo. Nema lepšeg osećaja od mirisa doma dok se iz kuhinje širi aroma čokolade, a ukućani nestrpljivo čekaju svoje parče. Ovaj mančmelou kolač nije samo hrana, to je trenutak zajedništva. Iznenadite svoje najbliže već danas i gledajte kako tanjiri ostaju prazni u rekordnom roku!

