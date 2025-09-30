Vreme je za krempitu: Ovaj provereni recept uspeva iz prvog puta

Krempita nikada ne izlazi iz mode, a pravo je vreme da se podsetite njenog jednostavnog, ali dobrog ukusa.
Ovo je jedan od najpopularnijih deserta na našim prostorima, a ovaj recept će vas uveriti i zašto je to tako.
Sastojci za krempitu:
- 1 pakovanje lisnatog testa
- 2 jajeta
- litar mleka
- 2 kesice pudinga od vanile
- 1 kesica vanilin šećera
- oko 100 g brašna
- 120 g šećera
- šećer u prahu za posipanje.
Priprema krempite:
Lisnato testo razvucite na radnoj površini, pa podelite da dobijete dve ravnomerne kore.
Odvojite čašu mleka sa strane, a ostatak stavite da se kuva. U činiji pomešajte ostale sastojke, pa dodajte u mleko.
Mešajte ih dok smesa ne postane skroz gusta, pa stavite u frižider na 20 minuta.
Kore stavite da se zapeku 15 minuta na 200 stepeni.
Jednu koru iskoristite kao bazu, pa je prekrijte svim filom. Preklopite drugom korom, pa onda vratite u frižider da se hladi što duže.
Pospite preko šećer u prahu i servirajte.
Trikovi da krempita uspe iz prvog puta
- Ohlađene kore i potpuno ohlađena krema sprečavaju da se testo omekša i postane gnjecavo.
- Temperiranje žumanaca pre vraćanja na vatru uklanja rizik od zgrušavanja i grudvica.
- Dodavanje malo maslaca na kraju obezbeđuje glatku, sjajnu kremu.
- Slaganje i hlađenje unapred olakšava sečenje i održava prezentaciju.
