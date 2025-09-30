Vreme je za krempitu: Ovaj provereni recept uspeva iz prvog puta

Krempita nikada ne izlazi iz mode, a pravo je vreme da se podsetite njenog jednostavnog, ali dobrog ukusa.

Ovo je jedan od najpopularnijih deserta na našim prostorima, a ovaj recept će vas uveriti i zašto je to tako.

Sastojci za krempitu:

1 pakovanje lisnatog testa

2 jajeta

litar mleka

2 kesice pudinga od vanile

1 kesica vanilin šećera

oko 100 g brašna

120 g šećera

šećer u prahu za posipanje.

Priprema krempite:

Lisnato testo razvucite na radnoj površini, pa podelite da dobijete dve ravnomerne kore.

Odvojite čašu mleka sa strane, a ostatak stavite da se kuva. U činiji pomešajte ostale sastojke, pa dodajte u mleko.

Mešajte ih dok smesa ne postane skroz gusta, pa stavite u frižider na 20 minuta.

Kore stavite da se zapeku 15 minuta na 200 stepeni.

Jednu koru iskoristite kao bazu, pa je prekrijte svim filom. Preklopite drugom korom, pa onda vratite u frižider da se hladi što duže.

Pospite preko šećer u prahu i servirajte.

Trikovi da krempita uspe iz prvog puta

Ohlađene kore i potpuno ohlađena krema sprečavaju da se testo omekša i postane gnjecavo.

Temperiranje žumanaca pre vraćanja na vatru uklanja rizik od zgrušavanja i grudvica.

Dodavanje malo maslaca na kraju obezbeđuje glatku, sjajnu kremu.

Slaganje i hlađenje unapred olakšava sečenje i održava prezentaciju.

