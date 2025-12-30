Zamirisaće cela kuća: Meki kolač sa čokoladom, topi se u ustima

Tražite savršen desert? Ovaj meki kolač sa čokoladom se topi u ustima i miriše na detinjstvo. Proverite recept i oduševite ukućane već danas!

Miris domaće kuhinje ima moć da popravi i najteži dan, a potreba za slatkim je često neodložna. Upravo meki kolač sa čokoladom donosi tu neophodnu dozu utehe i zadovoljstva, a priprema se toliko brzo da ćete se zapitati zašto ga niste ranije pravili. Ovo nije samo recept, ovo je vaša ulaznica za trenutke čistog uživanja bez stresa.

Priprema ovog deserta ne zahteva skupe namirnice niti komplikovane kuhinjske aparate, već samo dobru volju.

Sastojci:

3 jaja

100 gr šećera

200 ml kiselog mleka ili jogurta

50 ml ulja

100 gr brašna

50 gr griza

1 pecivo

korica limuna

100 gr čokolade

Priprema:

Umutiti jaja sa šećerom, dodati brašno sa praškom za pecivo, dodati griz, ulje, kiselo mleko, koricu limuna.

Sve dobro izjednačiti. Pleh 35×25 podmazati uljem i posuti brašnom. Sipati testo i rasporediti.

Čokoladu istopiti sa malo ulja pa kašičicom ubacivati u testo pa prodrmati. Peći na 200 stepeni oko 40 minuta.

Po želji posuti prah šećerom. Seći ohlađen…

Tajna savršene teksture: Kako izbeći suvoću?

Najveći strah svakog kuvara amatera je da kolač bude suv i mrvičast. Da bi vaš meki kolač sa čokoladom ostao sočan danima, primenite ovaj jednostavan trik koji menja pravila igre. Čim izvadite kolač iz rerne, dok je još vreo, izbockajte ga čačkalicom na više mesta i prelijte sa nekoliko kašika čokoladnog mleka ili blagog kakaa. Biskvit će upiti tečnost poput sunđera, a rezultat će biti tekstura koja se prosto topi u ustima pri svakom zalogaju.

3 načina da obogatite ovaj klasik

Ako želite da eksperimentišete i dodate lični pečat, ovaj recept je savršena baza za vašu kreativnost. Evo kako da ga podignete na viši nivo:

Voćna nota: Pre nanošenja glazure, premažite kolač tankim slojem domaćeg džema od kajsije. Kiselkasta nota savršeno parira slatkoći čokolade.

Pre nanošenja glazure, premažite kolač tankim slojem domaćeg džema od kajsije. Kiselkasta nota savršeno parira slatkoći čokolade. Hrskavi momenat: U smesu pre pečenja ili preko glazure dodajte seckane orahe ili lešnike za dodatnu teksturu koja krcka pod zubima.

U smesu pre pečenja ili preko glazure dodajte seckane orahe ili lešnike za dodatnu teksturu koja krcka pod zubima. Egzotika: Pospite kokosovo brašno preko gotovog kolača. Meki kolač sa čokoladom i kokos su kombinacija koja nikada ne izlazi iz mode i podseća na popularne čokoladice.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com