Zdrave kuglice gotove za 15 minuta: Čudo od ukusa s jednim neočekivanim sastojkom

Tražite savršen slatkiš bez griže savesti? Ove zdrave kuglice se pripremaju za samo 15 minuta i pružaju trenutnu energiju koju ćete obožavati.

Ove zdrave kuglice su idealno rešenje koje spaja želju za slatkim i brigu o zdravlju. Ovaj recept nije samo još jedan u nizu brzih deserta; to je prava mala revolucija u Vašoj kuhinji koja dokazuje da zdravo može biti neverovatno ukusno.

Zašto su kuglice bez šećera bolji izbor?

Fine i ukusne kuglice su gotove za 15 minuta. Sočne su, očaravajuće kombinacije mirisa cimeta i limuna, a zahvaljujući urmama, pomorandžama i šargarepi, izgledaju kao mini verzija omiljenog kolača od šargarepe. Prirodna slatkoća urmi je dovoljna da zasladi i najveće ljubitelje poslastica, pa vam rafinisani šećer neće biti potreban.

Sastojci

200 g sveže šargarepe, sitno narendane

150 g urmi bez koščice (ili suvih šljiva)

100 g mlevenih oraha ili badema

50 g kokosovog brašna

prstohvat cimeta i malo limunovog soka

Priprema

Stavite urme i orahe u blender i blendirajte dok ne postanu glatki. Dodajte rendanu šargarepu, cimet i limunov sok, pa blendirajte dok ne postanu glatki (ako je previše gusto, dodajte kašiku vode).

Mešajte kokosovo brašno rukama dok smesa ne postane kompaktna.

Vlažnim rukama oblikujte male kuglice veličine oraha i uvaljajte ih u kokosovo brašno.

Ostavite u frižideru oko 1 sat da se stegnu.

Kako napraviti ove kuglice u tri koraka?

Priprema je toliko jednostavna da se može pretvoriti u zabavnu aktivnost za celu porodicu. Proces zahteva samo dobar procesor hrane ili blender:

Blendiranje: Ubacite urme i orašaste plodove u blender dok ne dobijete ljepljivu smesu koja se drži zajedno.

Oblikovanje: Vlažnim rukama formirajte kuglice željene veličine. Ovo je trenutak kada smesa postaje magija.

Hlađenje: Iako ih možete jesti odmah, preporučujemo da zdrave čokoladne kuglice odstoje u frižideru bar 15 minuta kako bi se ukusi sjedinili.

Ukus koji se pamti

Kada jednom probate ovaj desert, zaboravićete na kupovne i nezdrave slatkiše. Tekstura koja je istovremeno mekana i hrskava, uz bogat ukus kokosa, urmi šargarepe, kao i orašaste plodove, prosto se tope u ustima. Ove zdrave kuglice su dokaz da ne morate žrtvovati uživanje zarad zdravlja.

