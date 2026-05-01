Samo promešajte i ostavite da se ohladi: Najlakši kremasti kolač na svetu za koji vam ne treba ni mikser

Kada vas mrzi da pečete, a želite nešto slatko što topi u ustima, kremasti kolač bez miksera rešava muku za petnaest minuta.
Bez rerne, bez mućenja, bez pranja gomile posuđa. Samo šerpa, varjača i frižider.
Tajna je u redosledu mešanja, a o tome ćemo malo kasnije, jer tu većina ljudi pogreši.
Zašto baš ovaj lagani kremasti kolač osvaja sve
Razlog je jednostavan. Tekstura je svilenkasta, ukus podseća na bakine torte iz detinjstva, a sastojci su uvek pri ruci.
Ne treba vam ni pekarsko iskustvo. Ako znate da prokuvate mleko, znate da napravite ovaj desert.
Posluživanje izgleda raskošno, a trošak je minimalan.
Šta vam treba od sastojaka
- 500 ml mleka i dva pudinga od vanile
- 200 g plazme ili petit beurre keksa
- 150 g putera na sobnoj temperaturi
- 150 g šećera u prahu
- 200 ml slatke pavlake
- kesica vanil šećera i malo ruma za aromu
Kako se pravi kolač bez pečenja korak po korak
Skuvajte puding po uputstvu sa pola kilograma mleka i dve kašike šećera.
Pokrijte providnom folijom direktno po površini da se ne uhvati korica. Ovo je najvažniji trik koji svi preskaču.
Dok se hladi, izmrvite keks rukama ili u vrećici valjkom za testo.
Penasto izradite puter sa šećerom u prahu varjačom. Da, varjačom.
Kad puter omekša do kreme, dodajte ohlađeni puding kašiku po kašiku.
Ako sipate sve odjednom, krema će se iseći i dobićete grudvice. Tu pravite najveću grešku.
U čemu je tajna najlakšeg deserta
Ovaj hladni specijalitet spaja podlogu od mrvljenog keksa i raskošan krem od pudinga, putera i pavlake.
Priprema se bez rerne i miksera, a nakon četiri sata u frižideru dobijate savršenu poslasticu koja se bukvalno topi u ustima.
Slaganje slojeva za savršen presek
Pleh obložite mrvljenim keksom kao tanjir. Pospite ga sa malo mleka i ruma da omekša, ali ne previše, da ne raskvasi koru. Prelijte kremom i poravnajte. Odozgo ide slatka pavlaka, pa još tanak sloj mrvica radi efekta. Ostavite preko noći.
Najčešće greške kod brzog kremastog deserta
- Topao puding u hladnom puteru pravi katastrofu
- Previše tečnosti razmočiće keks u kašu
- Prekratko hlađenje znači da se kolač raspada pri sečenju
- Šećer u kristalu umesto u prahu daje peskovitu kremu
Saveti za jednostavan kremasti kolač koji nikad ne podbaci
Pavlaku držite u frižideru do poslednjeg trenutka. Hladna se brže penasto izradi čak i ručnom žicom.
Ako želite čokoladnu varijantu, jedan puding zamenite čokoladnim.
Za svežiji ukus, dodajte koricu limuna u kremu.
Secite uvek vrućim nožem koji ste prethodno umočili u toplu vodu i obrisali. Presek će biti čist kao u poslastičarnici.
Ovaj kolač sa keksom i pudingom stoji u frižideru do tri dana, a mnogima je drugog dana još bolji jer se ukusi povežu. Idealan je za neplanirane goste i rođendane kada vreme curi.
Kome ovaj brzi kremasti desert najviše odgovara
Početnicima koji se plaše rerne. Roditeljima koji prave užinu sa decom. Studentima u iznajmljenim stanovima bez miksera. Svima koji žele desert bez stresa i bez sata provedenog u kuhinji.
A koji vam je trik za savršen kolač bez pečenja prokockao prvi pokušaj? Napišite u komentarima šta vam je krenulo naopako.
Može li se ovaj kremasti kolač zamrznuti?
Može, do mesec dana u zatvorenoj posudi. Odmrzavajte ga preko noći u frižideru, nikad na sobnoj temperaturi, da krema ne pusti vodu.
Čime zameniti slatku pavlaku u kolaču?
Možete je zameniti biljnim šlagom u prahu ili gustim grčkim jogurtom uz malo šećera. Ukus će biti malo kiseliji, ali tekstura ostaje kremasta.
Zašto mi se krema isekla i šta sad?
Puding i puter nisu bili na istoj temperaturi. Stavite posudu u toplu vodu i mešajte energično varjačom dok se ne sjedini ponovo.
