Samo promešajte i ostavite da se ohladi: Najlakši kremasti kolač na svetu za koji vam ne treba ni mikser

Kremasti kolač bez miksera spreman je za 15 minuta. Promešajte, ohladite, poslužite. Probajte ga još večeras i osvojite goste.

Kada vas mrzi da pečete, a želite nešto slatko što topi u ustima, kremasti kolač bez miksera rešava muku za petnaest minuta.

Bez rerne, bez mućenja, bez pranja gomile posuđa. Samo šerpa, varjača i frižider.

Tajna je u redosledu mešanja, a o tome ćemo malo kasnije, jer tu većina ljudi pogreši.

Zašto baš ovaj lagani kremasti kolač osvaja sve

Razlog je jednostavan. Tekstura je svilenkasta, ukus podseća na bakine torte iz detinjstva, a sastojci su uvek pri ruci.

Ne treba vam ni pekarsko iskustvo. Ako znate da prokuvate mleko, znate da napravite ovaj desert.

Posluživanje izgleda raskošno, a trošak je minimalan.

Šta vam treba od sastojaka

500 ml mleka i dva pudinga od vanile

200 g plazme ili petit beurre keksa

150 g putera na sobnoj temperaturi

150 g šećera u prahu

200 ml slatke pavlake

kesica vanil šećera i malo ruma za aromu

Kako se pravi kolač bez pečenja korak po korak

Skuvajte puding po uputstvu sa pola kilograma mleka i dve kašike šećera.

Pokrijte providnom folijom direktno po površini da se ne uhvati korica. Ovo je najvažniji trik koji svi preskaču.

Dok se hladi, izmrvite keks rukama ili u vrećici valjkom za testo.

Penasto izradite puter sa šećerom u prahu varjačom. Da, varjačom.

Kad puter omekša do kreme, dodajte ohlađeni puding kašiku po kašiku.

Ako sipate sve odjednom, krema će se iseći i dobićete grudvice. Tu pravite najveću grešku.

U čemu je tajna najlakšeg deserta

Ovaj hladni specijalitet spaja podlogu od mrvljenog keksa i raskošan krem od pudinga, putera i pavlake.

Priprema se bez rerne i miksera, a nakon četiri sata u frižideru dobijate savršenu poslasticu koja se bukvalno topi u ustima.

Slaganje slojeva za savršen presek

Pleh obložite mrvljenim keksom kao tanjir. Pospite ga sa malo mleka i ruma da omekša, ali ne previše, da ne raskvasi koru. Prelijte kremom i poravnajte. Odozgo ide slatka pavlaka, pa još tanak sloj mrvica radi efekta. Ostavite preko noći.

Najčešće greške kod brzog kremastog deserta

Topao puding u hladnom puteru pravi katastrofu

Previše tečnosti razmočiće keks u kašu

Prekratko hlađenje znači da se kolač raspada pri sečenju

Šećer u kristalu umesto u prahu daje peskovitu kremu

Saveti za jednostavan kremasti kolač koji nikad ne podbaci

Pavlaku držite u frižideru do poslednjeg trenutka. Hladna se brže penasto izradi čak i ručnom žicom.

Ako želite čokoladnu varijantu, jedan puding zamenite čokoladnim.

Za svežiji ukus, dodajte koricu limuna u kremu.

Secite uvek vrućim nožem koji ste prethodno umočili u toplu vodu i obrisali. Presek će biti čist kao u poslastičarnici.

Ovaj kolač sa keksom i pudingom stoji u frižideru do tri dana, a mnogima je drugog dana još bolji jer se ukusi povežu. Idealan je za neplanirane goste i rođendane kada vreme curi.

Kome ovaj brzi kremasti desert najviše odgovara

Početnicima koji se plaše rerne. Roditeljima koji prave užinu sa decom. Studentima u iznajmljenim stanovima bez miksera. Svima koji žele desert bez stresa i bez sata provedenog u kuhinji.

A koji vam je trik za savršen kolač bez pečenja prokockao prvi pokušaj? Napišite u komentarima šta vam je krenulo naopako.

Može li se ovaj kremasti kolač zamrznuti?

Može, do mesec dana u zatvorenoj posudi. Odmrzavajte ga preko noći u frižideru, nikad na sobnoj temperaturi, da krema ne pusti vodu.

Čime zameniti slatku pavlaku u kolaču?

Možete je zameniti biljnim šlagom u prahu ili gustim grčkim jogurtom uz malo šećera. Ukus će biti malo kiseliji, ali tekstura ostaje kremasta.

Zašto mi se krema isekla i šta sad?

Puding i puter nisu bili na istoj temperaturi. Stavite posudu u toplu vodu i mešajte energično varjačom dok se ne sjedini ponovo.

