Krofne ne upijaju ni kap ulja: Bake u vrelu mast uvek ubace 1 stvar i svaka bude šuplja i lagana kao vazduh

Krofne ne upijaju ulje ako primenite ovu staru caku. Prestanite da bacate testo, saznajte kako da svaki komad bude mekan i šupalj!

Teško, masno testo koje pada na stomak čest je rezultat neiskusnog prženja. Svaka domaćica sanja o onom idealnom preseku kada prepolovi topao slatkiš, a on se blago rastegne, otkrivajući šupljine pune pare. Zaboravite na najgori kulinarski scenario, jer krofne ne upijaju ulje kada poznajete precizne tehnike i jedan skroman bakin potez.

Trik koji menja sve krije se u samom načinu prženja, a jednom kada ga primenite, više nikada nećete baciti gnjecave poslastice u kantu. Pripremite se za savršeno šuplju sredinu.

Zašto krofne upijaju previše masnoće tokom prženja?

Glavni razlog zašto testo upija masnoću jeste previše niska temperatura ulja. Kada mast nije dovoljno zagrejana, površina krofne ne stvara zaštitnu koricu na vreme, omogućavajući tečnosti da prodre duboko u unutrašnjost testa pre nego što se ispeče.

Vazdušasto testo za krofne: Ključni koraci pre tiganja

Da bi vaš desert bio vrhunski, morate ispoštovati osnovna pravila fermentacije. Testo zahteva toplotu i dovoljno vremena da naraste. Kada mesite, radite to energično kako biste razvili gluten do maksimuma. Preporučljivo je da mleko bude toplo, ali nikako vrelo, jer prevelika toplota momentalno uništava kvasac.

Recept za šuplje krofne podrazumeva ogromno strpljenje; ostavite umešenu kuglu da udvostruči zapreminu pre nego što uopšte uzmete oklagiju u ruke. Mnogi prave grešku dodajući previše brašna, što neminovno rezultira tvrdim i teškim kolačima umesto paperjastim zalogajima.

Debljina razvijenog komada igra presudnu ulogu na stolu. Idealno je ostaviti oko jedan centimetar visine, jer tanki krugovi nikada neće dobiti prepoznatljiv loptasti oblik niti meko pečeno testo u sredini.

Trik iz starih svezaka: Ubacite ovo, jer tada krofne ne upijaju ulje

Sada dolazimo do ključnog trenutka. Vrela mast ili biljna masnoća lako izgore, a ukoliko panično smanjite vatru, testo postaje masno sunđerasto razočaranje. Da biste izbegli ovu zamku, primenite jedan oprobani metod. Ubacite jedan deblji komad očišćene sveže šargarepe ili krompira direktno u vrelu šerpu pre nego što spustite pripremljeno testo.

Ovo skromna povrće deluje kao stabilizator toplote. Krompir ili šargarepa funkcionišu kao mali filteri na dnu posude. Pored toga što skupljaju višak brašna koji opada sa testa i sprečavaju neprijatne mirise, oni održavaju ujednačenu temperaturu zagrevanja.

Zahvaljujući ovom mudrom potezu, krofne ne upijaju ulje u prekomernim količinama, a sama mast ostaje bistra do poslednjeg tiganja. Povrće pažljivo izvadite hvataljkom kada potpuno pocrni i obavezno zamenite novim svežim komadom.

Kako ispržiti krofne da budu prazne i velike

Samo ubacivanje sirovog oblika u posudu zahteva specifičnu tehniku. Pratite ova stroga pravila prženja krofni u dubokom ulju kako biste osigurali uspeh iz prvog pokušaja:

Spuštajte ih u masnoću isključivo tako da gornja strana, koja je prethodno rasla na stolu, prva ide okrenuta nadole ka dnu tiganja.

Pržite strogo poklopljeno dok ne porumene odozdo. Para koja se stvara ispod poklopca prisiljava testo da ekstremno brzo naraste i formira željeni prostor vazduha.

Kada pažljivo prevrnete na drugu stranu, trajno skinite poklopac i nastavite pečenje u potpuno otvorenoj posudi.

Uvek koristite široku, plitku posudu sa dovoljno dubokim slojem masnoće kako bi testo plivalo, umesto da sedi na dnu.

Pratite precizne instrukcije kako krofne ne upijaju ulje ni kap viška i ostaju besprekorno suve spolja. Pravilno ocedite pečene zalogaje na debelom sloju belih papirnih ubrusa odmah po vađenju iz vatre. Gde vi najčešće grešite prilikom razvijanja testa i da li vam sredina ostaje žilava?

Na kojoj temperaturi se prže krofne?

Idealna temperatura ulja je oko 170 do 180 stepeni Celzijusa. Ako nemate termometar, proverite toplotu uranjanjem drvene varjače oko koje moraju sitno zapeniti mehurići.

Zašto krofne nemaju beli prsten?

Beli prsten izostaje kada testo nije dovoljno naraslo pre prženja ili kada je sloj ulja u posudi previše plitak, pa dno testa dodiruje posudu.

Koji alkohol se dodaje u testo za krofne?

Najčešće se dodaje domaća lozovača, šljivovica ili čist rum. Alkohol sprečava prodiranje masnoće tokom prženja i daje testu neverovatnu mekoću.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com