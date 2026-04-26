Ledene kocke kakve još niste probali, kad ih jednom napravite uvek ćete ih ponavljati (recept)

Imamo recept za ledene kocke kakve još niste probali, a koji ćete napraviti – i ponoviti. A ako ste mislili da ledene kocke ne mogu biti bolje, ova verzija će vas ubediti prvim zalogajem.

Prave se u obliku torte, a kombinacija mekog biskvita, lagane kreme i čokoladne glazure će vas razveseliti, uz činjenicu da se veoma lako pripremaju.

Ova varijacija donosi male, ali ključne promene koje prave veliku razliku u ukusu i teksturi. Ovo su ledene kocke kakve još niste probali da napravite.

Ledene kocke – Sastojci:

Biskvit

6 jaja

120 g šećera

100 g brašna

25 g kakaoa

6 g praška za pecivo

Sirup

400 ml vode

150 g šećera

Šlag

1 l mleka

200 g šećera

3 pudinga sa ukusom slatke pavlake

1 kašika zgušnjivača

250 g putera ili margarina (sobne temperature)

Ganaš

150 g čokolade za kuvanje

100 ml šlaga

Priprema:

Dodajte šećer u 800 ml mleka i prokuvajte. Rastvorite puding i zgušnjivač u preostalom mleku. Kada mleko proključa, dodajte smesu i kuvajte, stalno mešajući, dok se ne zgusne. Sklonite sa vatre, pokrijte providnom folijom (da biste sprečili stvaranje kore) i ostavite da se ohladi.

Odvojite belanca i žumanca. Umutite belanca dok ne postanu čvrsta, zatim dodajte šećer i kratko promešajte. Umešajte žumanca, jedno po jedno. Dodajte brašno, kakao i prašak za pecivo i lagano umešajte žicom.

Sipajte smesu u kalup za tortu prečnika 28 cm obložen papirom za pečenje i pecite oko 25 minuta na 180 °C.

Proverite čačkalicom. Ohladite tortu, izvadite je iz kalupa i vratite obruč oko nje. Prokuvajte vodu i šećer i prelijte vrući sirup preko ohlađene torte.

Umutite puter i postepeno ga dodajte ohlađenoj kremi, mešajući dok ne dobijete glatku i prozračnu smesu. Premažite preko torte.

Otopite čokoladu sa šlagom, ostavite nekoliko minuta da se malo ohladi i prelijte preko krema.

Stavite tortu u frižider na najmanje 4–5 sati, a idealno preko noći kako bi se svi slojevi savršeno sjedinili.

