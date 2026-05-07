Lisnato testo sa jagodama: Pripremite ovu tortu za pola sata, izludićete sve!

Ako tražite nešto slatko, jednostavno i dovoljno efektno da obraduje goste popodnevnom kafom lisnato testo sa jagodama je idealno. Sprema se veoma jednostavno i brzo. Svi koji ga okuse oduševiće se.

Ovaj desert od lisnatog testa, krema od vanile, jagoda i hrskavih badema je idealan izbor za sredinu nedelje kada želite brzo da pripremite nešto ukusno bez previše komplikacija.

Lisnato testo sa jagodama – sastojci:

1 rolnica lisnatog testa

Kriške badema

1 gotova krema od vanile

125 ml hladnog mleka

Sveže jagode

1 žumance za premazivanje

Šećer za posipanje

Priprema:

Presavijte lisnato testo na pola i čašom isecite krugove. Postavite ih na pleh obložen papirom za pečenje i svaki premažite žumancem.

Pospite listićima badema i pecite u rerni zagrejanoj na 180 stepeni oko 20 minuta, dok ne porumene.

Pripremite krem od vanile prema uputstvu na kesici koristeći hladno mleko. Operite, očistite i isecite jagode.

Pečeno lisnato testo presecite na pola. Namažite krem i jagode po dnu i pokrijte gornjim delom testa.

