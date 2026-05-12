Ljubitelji čokolade, ovo je najčokoladnija torta koju ćete ikada probati (recept)

Jedan čokoladni desert obožavaju svi ljubitelji čokolade, lako se sprema, jednostavna je i pogodna i za početnike.

Ova torta će biti gotova za oko sat vremena, a priprema je jednostavna i pogodna čak i za one sa manje iskustva u kuhinji. Recept je osmišljen za 8 porcija.

Čokoladna torta – sastojci

jaja

šećer

glatko brašno

kakao

puter (za biskvit)

crna čokolada

puter (za krem)

šećer u prahu

Priprema

Zagrejte rernu na 180°C. Podmažite kalup za hleb ili kuglof dužine 23-25 ​​cm puterom i pospite sa malo brašna, a dno obložite papirom za pečenje.

Umutite jaja i šećer dok ne postanu penasti i smesa ne postane lagana i prozračna.

U posebnoj posudi pomešajte i prosejte obično brašno i kakao da biste izbegli grudvice.

Otopite puter na laganoj vatri, pazeći da ne proključa, i ostavite da se malo ohladi.

Postepeno dodajte polovinu smese brašna i kakaa u smesu od jaja i šećera i lagano mešajte špatulom. Zatim dodajte otopljeni puter i na kraju ostatak brašna i kakaa. Lagano sjedinite sve sastojke dok ne dobijete homogenu smesu.

Sipajte smesu u pripremljeni kalup i pecite u zagrejanoj rerni oko 30 minuta. Proverite čačkalicom da li je kolač pečen – ako izađe čist, gotov je. Ostavite kolač da se kratko ohladi u kalupu, zatim ga izvadite i ostavite da se potpuno ohladi na rešetki.

Ohlađeni kolač isecite horizontalno da biste napravili 3 do 4 sloja. Po želji, slojeve možete lagano natopiti sokom, mlekom ili likerom, ali to nije potrebno jer je kolač sam po sebi sočan.

Za krem, istopite crnu čokoladu i puter zajedno na laganoj vatri ili pari. Sklonite sa vatre, dodajte šećer u prahu i dobro promešajte. Ostavite krem sa strane da se ohladi i malo stegne.

Ohlađeni krem kratko blendirajte dok ne postane maziv. Namažite tanak sloj krema na svaki sloj i složite ih jedan na drugi. Na kraju, ostatak krema premažite spoljašnjost torte.

Ukrasite tortu po želji, na primer bademovim listićima, rendanom čokoladom ili svežim bobicama, što će pružiti lep kontrast bogatom ukusu čokolade.

Poslužite je na sobnoj temperaturi ili blago ohlađenu uz šolju kafe ili čaja.

