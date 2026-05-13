Luda torta bez mleka i jaja, gotova za tren: Toliko bogata da joj nema ravne, a svako parče se topi u ustima

Luda torta tako bogata da nećete poverovati da je posna, a pravi se brzo i bez pečenja. Probajte odmah i osvojite sve!

Kada je jednom probate, i vi ćete nastaviti stalno da je pravite! Ova luda torta bez pečenja mnogima je omiljena poslastica, a da ne znate da je posna, ne biste nikad ni rekli.

Kremasta je, bogata i tako jednostavna da se priprema u trenu.

Zašto je ova luda torta bez pečenja toliko posebna

Fina podloga od keksa i mlevenih lešnika i dva krema, sa belom i crnom čokoladom i redom keksa da upotpuni kombinaciju. Spoj hrskave podloge i svilenkastog fila čini je teško odoljivom već iz prvog zalogaja.

Bez obzira da li je pravite za post ili samo zato što vam se ne uključuje rerna, rezultat je uvek isti, parče koje nestaje za sekund.

Tekstura je gusta, ukus pun, a izgled svečan i bez ikakvog dodatnog ulepšavanja. Upravo zato se vraćaju po još i oni koji inače ne vole posne kolače.

Sastojci za donji sloj

250 g mlevenog keksa

100 g mlevenih pečenih lešnika

100 g otopljenog margarina

100 g šećera u prahu

200 ml soka od pomorandže, sojinog ili bademovog mleka, koka kole ili čaja

Sastojci za krem I i II

1 l sojinog mleka

160 g pudinga sa ukusom vanile

6 kašika šećera

200 ml vode

150 g margarina

100 g šećera u prahu

55 g ili jedna kesica šlaga

50 do 60 ml mineralne ili obične hladne vode

200 g bele čokolade

100 g crne čokolade

150 g keksa u komadu

Dekoracija po izboru

Priprema lude torte korak po korak

Prvo skuvati puding. Sojino mleko sipati u šerpu i staviti na vatru da provri. Posebno umutiti puding, šećer i vodu. Zakuvati puding u mleko i mešati dok se ne zgusne. Skloniti sa vatre, preko staviti foliju i ostaviti da se ohladi.

Pomešati mleveni keks, pečene, mlevene lešnike, šećer u prahu, otopljen margarin i sok od pomorandže i sve zajedno mešati dok se potpuno ne sjedini. Obruč 26 cm staviti na tacnu pa istresti celu masu od keksa. Poravnati i ostaviti u frižider.

Kako napraviti krem za ludu tortu

Otopiti crnu i belu čokoladu kada se puding ohladi. Umutiti penasto margarin i šećer u prahu. Umutiti ohlađen puding pa ga postepeno dodavati margarinu i šećeru i sve mutiti.

Posebno umutiti šlag sa vodom pa i njega dodati kremu. Krem podeliti na dva dela, pa u jedan dodati belu, a u drugi crnu čokoladu i svaki sjediniti.

Slaganje lude torte i završni detalji

Na koru naneti fil koji želite. Preko poslagati red keksa u komadu. Nema potrebe da ga umačete u mleko ili sok, otpustiće. Ako žurite, onda potapajte. Preko staviti drugi krem.

Dekorisati po želji odmah ili sačekati da se torta stegne.

Prijatno!

