Luda torta gotova za tren: Bez mleka i jaja, a toliko kremasta da se topi u ustima

Da ne znate da je posna, nikada ne biste rekli. Ova luda torta je toliko bogata i sočna da će postati vaš novi favorit!

Ko kaže da bez jaja i mleka nema prave poslastice, taj sigurno nije probao ovaj recept. Ova luda torta je čist dokaz da od pudinga, keksa i malo čokolade možete da napravite čudo koje bukvalno nestaje sa tanjira.

Nema pečenja, nema komplikovanja, samo naređate filove prepune pečenih lešnika i pustite da se sve stegne. Dobijate tortu koja je toliko sočna i ukusna da niko ne bi pogodio da je posna dok mu to sami ne kažete.

Zašto je luda torta toliki hit?

Svaki sloj ima svoju priču – od krckave podloge sa pečenim lešnicima, pa sve do te dve kreme koje su toliko bogate da niko ne bi poverovao da u njima nema ni grama mleka ili jaja.

Dok se kod drugih torti ukusi često izmešaju u jednu bezličnu masu, ovde jasno osećate i belu i crnu čokoladu, dok ih red keksa u sredini drži na okupu. Svaki zalogaj je taman onoliko sočan koliko treba, a da torta pritom ne gubi svoju punoću i onaj prepoznatljiv, domaći šmek.

Sastojci:

Donji sloj:

250 g mlevenog keksa

100 g mlevenih pečenih lešnika

100 g otopljenog margarina

100 g šećera u prahu

200 ml soka od pomorandže, sojinog ili bademovog mleka, koka – kole ili čaja

Krem I i II:

1l sojinog mleka

160 g pudinga sa ukusom vanile

6 kašika šećera

200 ml vode

150 g margarina

100 g šećera u prahu

55 g ili jedna kesica šlaga

50-60 ml mineralne ili obične hladne vode

200 g bele čokolade

100 g crne čokolade

150 g keksa u komadu

Dekoracija po izboru

Priprema:

Sojino mleko stavite da provri, a puding razmutite sa šećerom i vodom tako da ne ostane nijedna grudvica. Čim mleko proključa, zakuvajte puding i mešajte energično dok ne postane gusto kao žvaka. Sklonite sa ringle, prekrijte folijom direktno po vrelom kremu i pustite da se potpuno ohladi.

Podlogu napravite tako što ćete keks, pečene lešnike, otopljen margarin, prah šećer i sok sjediniti u činiji. Tu masu utisnite u kalup od 26 cm koji ste stavili na tacnu i poravnajte kašikom. Odložite u frižider.

Kada se puding ohladio, otopite obe čokolade na pari. Posebno umutite margarin sa šećerom u prahu, pa mu postepeno dodajte ohlađen puding i mutite dok ne postane vazdušast. Na kraju ubacite i umućen šlag i sve sjedinite mikserom.

Fil podelite na dva dela – u jedan umešajte otopljenu belu, a u drugi crnu čokoladu. Preko podloge nanesite jedan fil, poređajte keks u komadu, pa nanesite drugi fil. Ukrasite po želji i ostavite da se dobro stegne.

Mali trikovi za vrhunski poslastičarski rezultat

Da bi vaša luda torta bila savršena, primenite ove male cake koje prave veliku razliku:

Tajna je u lešniku: Obavezno ih propecite u tiganju ili rerni pre nego što ih sameljete. Taj miris pečenog ploda daje onaj prepoznatljivi šmek koji podseća na najfiniji nugat.

Keks u sredini: Ako planirate da tortu sečete odmah, keks kratko umočite u mlak sok ili kafu. Ako stoji preko noći, nema potrebe – keks će sam povući vlagu iz kreme.

Svežina citrusa: Ukoliko želite da razbijete slatkoću čokolade, u podlogu narendajte malo korice pomorandže.

Izbegnite grudvice: Vodite računa da puding i margarin budu slične temperature pre sjedinjavanja. Polako dodajte kašiku po kašiku pudinga u margarin dok mikser radi.

Luda torta koju ćete praviti stalno

Luda torta je dokaz da od jednostavnih sastojaka možete da napravite desert koji se pojede do poslednje mrvice i o kom se priča danima. Bez obzira na to da li postite ili jednostavno volite brze i proverene recepte, ova torta će postati obavezan deo vaše trpeze.

Pripremite je jednom i videćete zašto je svi ukućani traže iznova – ukus pečenog lešnika i duple čokolade jednostavno nema konkurenciju.

