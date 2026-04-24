Mačkin jezik: Starinski kolač sa bogatim filom koji nestaje sa tanjira za tren oka

Mačkin jezik je starinski kolač sa svetlom korom, limunom i čokoladnim filom koji podseća na reform tortu.

Ovi starinski kolači ne izgledaju preterano raskošno na prvi pogled, ali kada ih jednom probate, brzo ćete shvatiti zašto su ih mnoge generacije tako volele. Mačkin jezik je jednostavan, starinski kolač i dovoljno neobičan zbog samog imena koje nosi.

Ono što ga izdvaja jeste spoj nežne svetle kore sa ukusom limuna i putera, uz čokoladni fil koji podseća na fil za reform tortu. Nije težak, nije napadan, ali ima onu finu domaću punoću zbog koje svi traže prače više.

Kora je blaga, svetla i osvežena limunom, dok fil daje jači, čokoladni kontrast. Iako kolač deluje jednostavno, zapravo ima vrlo finu ravnotežu ukusa. Seče se na manje štangle ili kocke, pa je odličan i za slavu i druge svečane prilike.

Sastojci

Za testo:

6 belanaca

150 g putera

250 g šećera

180 g brašna

2 kašike mleka

strugana kora jednog limuna

25 ml soka od limuna

Za fil:

6 žumanaca

100 g šećera

100 g čokolade za kuvanje

100 g putera

Priprema:

Umutite omekšali puter sa šećerom, pa dodajte brašno, mleko, limunovu koru i sok od limuna. Belanca posebno umutite u čvrst sneg, zatim ih iz nekoliko puta umešajte u prethodnu smesu. Testo rasporedite u veliki pleh od rerne obložen papirom za pečenje i pecite oko 20 minuta na 180°C.

Za fil, žumanca umutite sa šećerom na pari, dodajte izlomljenu čokoladu i mešajte dok se masa ne zgusne. Sklonite sa pare, kratko umutite mikserom, dodajte omekšali puter i sjedinite.

Pečenu koru presecite na dva dela. Prvu koru premažite polovinom toplog fila, poklopite drugom korom i premažite ostatkom fila. Kolač stavite u frižider na nekoliko sati ili preko noći, kako bi se lepše sekao. Secite oštrim, blago vlažnim nožem na male štangle ili kocke. Prijatno!

Izvor: Provereni recepti – Mačkin jezik

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com