Neodoljivo sočan manastirski kolač: Mekan kao duša, bez trunke šećera i ulja

Manastirski kolač bez šećera i ulja koji se pravi za par minuta, a ispadne tako sočan da ćete ga praviti i kad nije vreme posta!

Miris koji opija celu kuću i ukus koji se topi na jeziku – manastirski kolač je dokaz da slatko ne mora da bude grešno. Bez šećera, bez ulja, a opet tako bogat da ćete tražiti parče više.

Sprema se iznenađujuće brzo i jednostavno, a poješćete ga bez trunke griže savesti.

Sastojci za manastirski kolač

Potrebno je:

4 kašike mlevenih oraha

4 kašike seckanih oraha

4 kašike marmelade po želji

1 prašak za pecivo

400 ml vode mlake

20 punih kašika brašna

malo cimeta

Za premazivanje kolača:

4 pune kašike pekmeza

4 kašike seckanih oraha

Priprema:

Sipati mlaku vodu u vanglicu, dodati prvo marmeladu i žicom izmutiti.

Dodati brašno sa praškom za pecivo. Zatim dodati orahe mlevene i seckane, cimet. Sve dobro žicom izjednačiti.

Testo je ređe. Sipati u pleh 35×28 obložen pek papirom.

Protresti pleh i peći na 200 stepeni 30-50 minuta da kolač bude lagan i lepo rumen, prenosi Bakina kuhinja.

Iako je uobičajeno misliti da savršen kolač mora da sadrži puno ulja i šećera, ovaj manastirski kolač dokazuje suprotno. Pred vama je poslastica koja je neodoljivo sočna i meka, a ne preti vašoj liniji. Priprema je brza, sastojci su jednostavni, a ukus je pravi raj za nepce.

Male tajne za vrhunski rezultat

Iako je recept jednostavan, nekoliko sitnica može da napravi veliku razliku:

Pravi izbor marmelade

Uz manastirski kolač se najbolje slaže marmelada od šipurka ili kajsije jer daju onu potrebnu kiselkastu notu koja „razbija“ slatkoću oraha.

Trik sa orasima

Ako imate vremena, kratko propecite seckane orahe na suvom tiganju pre dodavanja u testo – tako će aroma biti mnogo intenzivnija.

Kako proveriti pečenje

Zbog strukture testa, čačkalica nije uvek najpouzdanija. Najbolje je da lagano pritisnete sredinu kolača prstom – ako se vraća i deluje elastično, spreman je.

Strpljenje se isplati

Ovaj kolač je najukusniji kad odstoji bar par sati nakon premazivanja pekmezom, jer će se ukusi sjediniti, a kora postati još sočnija.

Zašto će vam ovaj kolač postati nedeljni ritual

Kad jednom probate manastirski kolač na vodi, teško ćete se vratiti receptima sa pola pakovanja maslaca. Sočan je danima, ne suši se, a ujutru uz kafu ima onaj poseban ukus koji podseća na babinu kuhinju.

Marmelada nosi slatkoću, orasi daju punoću, cimet zaokružuje miris. Tri sastojka koja rade ono što inače rade šećer i ulje, samo bez težine u stomaku.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com