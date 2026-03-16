Mascarpone oblak sa voćem i keksom – osvežavajući desert koji se ne peče, pravi se za 10min a ništa bolje niste probali

Pripremite savršeni mascarpone desert sa voćem i hrskavom keks podlogom. Ne peče se, brzo se slaže u čaše i idealan je za sve prilike.
Jednostavan i preukusan mascarpone desert sa voćem – uverite se zašto je najbolji.
Danas pravimo potpuno novi voćni „hibrid“ koji spaja hrskavu keks podlogu iz čizkejka i lagani način slaganja u čaše ili male kalupe sa svežim voćem.
Ovaj desert je savršen za knjigu recepata jer je osvežavajuć, ne peče se i vizuelno izgleda prelepo.
Mascarpone oblak sa voćem i keksom
Ovaj desert spaja hrskavu podlogu čizkejka i najnežniji mascarpone krem sa voćem koje se topi u ustima. Idealno za sve koji vole kremaste i osvežavajuće deserte.
Sastojci:
Baza:
- 200 g mlevenog keksa
- 80 g otopljenog putera
- 2 kašike soka od pomorandže
Beli krem:
- 500 g mascarponea
- 200 ml umućene slatke pavlake
- 100 g šećera u prahu
- rendana korica jednog limuna
Voćno srce:
- 300 g svežih malina, jagoda ili mešanog šumskog voća
Za preliv (opciono):
- malo otopljene bele čokolade ili kašika meda
Priprema
Podloga:
Pomiješajte keks, puter i sok. Ovu smesu utisnite na dno manjih kalupa ili rasporedite u 6–8 ukrasnih čaša.
Krem:
Umutite pavlaku dok ne postane čvrsta. U drugoj činiji, lagano razbijte mascarpone sa šećerom u prahu i limunovom koricom. Nežno spojite obe smese špatulom da krem ostane vazdušast.
Složite u slojeve:
- Na podlogu od keksa stavite obilu kašiku belog krema.
- Poređajte sloj svežeg voća (jagode isecite na listiće).
- Završite sa još jednim slojem mascarpone krema.
Ostavite u frižideru bar 2 sata. Pre serviranja ukrasite celim voćem i po želji prelijte malo limunovog soka ili bele čokolade.
Mamin savet: „Mascarpone ne voli jako mućenje, ali voli puno limunove korice – ona mu daje onu finu notu koja podseća na leto u Italiji ili Grčkoj.“
