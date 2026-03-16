Mascarpone oblak sa voćem i keksom – osvežavajući desert koji se ne peče, pravi se za 10min a ništa bolje niste probali

Pripremite savršeni mascarpone desert sa voćem i hrskavom keks podlogom. Ne peče se, brzo se slaže u čaše i idealan je za sve prilike.

Jednostavan i preukusan mascarpone desert sa voćem – uverite se zašto je najbolji.

Danas pravimo potpuno novi voćni „hibrid“ koji spaja hrskavu keks podlogu iz čizkejka i lagani način slaganja u čaše ili male kalupe sa svežim voćem.

Ovaj desert je savršen za knjigu recepata jer je osvežavajuć, ne peče se i vizuelno izgleda prelepo.

Mascarpone oblak sa voćem i keksom

Ovaj desert spaja hrskavu podlogu čizkejka i najnežniji mascarpone krem sa voćem koje se topi u ustima. Idealno za sve koji vole kremaste i osvežavajuće deserte.

Sastojci:

Baza:

200 g mlevenog keksa

80 g otopljenog putera

2 kašike soka od pomorandže

Beli krem:

500 g mascarponea

200 ml umućene slatke pavlake

100 g šećera u prahu

rendana korica jednog limuna

Voćno srce:

300 g svežih malina, jagoda ili mešanog šumskog voća

Za preliv (opciono):

malo otopljene bele čokolade ili kašika meda

Priprema

Podloga:

Pomiješajte keks, puter i sok. Ovu smesu utisnite na dno manjih kalupa ili rasporedite u 6–8 ukrasnih čaša.

Krem:

Umutite pavlaku dok ne postane čvrsta. U drugoj činiji, lagano razbijte mascarpone sa šećerom u prahu i limunovom koricom. Nežno spojite obe smese špatulom da krem ostane vazdušast.

Složite u slojeve:

Na podlogu od keksa stavite obilu kašiku belog krema.

Poređajte sloj svežeg voća (jagode isecite na listiće).

Završite sa još jednim slojem mascarpone krema.

Ostavite u frižideru bar 2 sata. Pre serviranja ukrasite celim voćem i po želji prelijte malo limunovog soka ili bele čokolade.

Mamin savet: „Mascarpone ne voli jako mućenje, ali voli puno limunove korice – ona mu daje onu finu notu koja podseća na leto u Italiji ili Grčkoj.“

