Meka kao duša, a bez jaja: Posna lenja pita sa višnjama koja je sočnija od mrsne

Posna lenja pita sa višnjama meka je kao duša zahvaljujući odnosu ulja i kisele vode. Saznajte trik za prhko testo koje se topi u ustima.

Posna lenja pita sa višnjama koja je sočnija od mrsne – bez jaja, a meka kao duša

Domaćice često beže od posnih kolača jer misle da će testo biti tvrdo kao đon, ali prava istina je potpuno drugačija. Pravilna razmera masnoće i kiselosti u posnom testu daje prhkost koju je kod mrsnih verzija, punih jaja i putera, zapravo teško dostići.

Recept za posnu lenju pitu sa višnjama koji uvek uspe

Posna lenja pita sa višnjama pravi se od prhkog testa na bazi ulja i kisele vode, uz bogat fil od voća. Tajna mekoće leži u ledeno hladnim sastojcima i kratkom mešenju, što daje tekturu koja se doslovno topi u ustima.

Sastojci za testo:

600 g mekog brašna (tip 400)

200 ml ulja (direktno iz frižidera)

100 ml kisele vode (ledeno hladne)

150 g šećera

1 kesica praška za pecivo

Malo rendane kore limuna

Sastojci za fil:

600 g očišćenih višanja (dobro oceđenih)

5 kašika šećera

2 kašike griza

1 kesica vanilin šećera

Priprema korak po korak:

Pomešajte hladno ulje, kiselu vodu i šećer u dubljoj posudi. Postepeno dodajte brašno pomešano sa praškom za pecivo. Testo mesite kratko, tek toliko da postane glatko i prestane da se lepi za prste. Podelite ga na dva dela, uvijte u foliju i ostavite u frižideru 30 minuta.

Dok testo odmara, višnje pomešajte sa grizom i šećerom. Prvu polovinu testa razvucite na veličinu pleha (oko 30×20 cm), izbockajte viljuškom i rasporedite fil. Preklopite drugom polovinom testa koju ste takođe razvukli oklagijom. Pecite na 180 stepeni oko 35 do 40 minuta, dok kora ne dobije nežnu zlatnu boju.

Zašto je posna lenja pita sa višnjama bolja od svake mrsne verzije

Iskustvo potvrđuje da mehurići iz kisele vode u kombinaciji sa praškom za pecivo stvaraju vazdušaste džepove unutar kore. Rezultat je podloga koja upija taman onoliko soka iz višanja koliko je potrebno da ostane sočna, a da se ne raspadne.

Tajna prhkog testa bez ijednog jajeta

Mnogi greše jer predugo mese testo, misleći da će tako biti bolje. Zapravo, predug rad rukama zagreva masnoću i razvija gluten, što od pite pravi „žvaku“ umesto prhkog kolača. Čim se sastojci povežu, sklanjajte ruke.

Odnos ulja i kisele vode za savršenu mekoću

Savetujem vam da se striktno držite razmere 2:1 u korist ulja. Višak kisele vode će isušiti testo tokom pečenja i učiniti ga hlebastim, dok će ga manjak masnoće učiniti tvrdim nakon što se ohladi.

Trikovi za fil od višanja koji ne natapa kore

Da donja kora ne bi ostala živa i gnjecava od voćnih sokova, primenite sledeće:

Višnje odmrznite i ostavite u cediljki bar sat vremena pre filovanja.

Griz obavezno pospite direktno po voću, on služi kao sunđer za višak tečnosti.

Šećer dodajte u fil u poslednjem trenutku, neposredno pre nego što pita ode u rernu.

Kako da posna lenja pita sa višnjama ostane sočna i sutradan

Nikada ne secite pitu dok je vrela. Pustite je da se potpuno ohladi u plehu, idealno je da prenoći. Tako će se fil stegnuti, a vlažnost ravnomerno rasporediti kroz obe kore. Čuvajte je pokrivenu samo pamučnom krpom na sobnoj temperaturi.

Da li i vama posna testa nekada ispadnu tvrda ili ste pronašli savršen trik koji uvek pali? Podelite sa nama u komentarima kako vi postižete da lenja pita ostane meka i trećeg dana.

