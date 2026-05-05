Probajte buhtle – slasna domaća poslastica mekana a i ukusna kao duša

Mekane domaće buhtle osvjaju sve svojim ukusom a i mirisom. Isprobajte proveren recept već danas i obradujte svoje najmilije ovim slatkišem.

Mirišljave i mekane domaće buhtle predstavljaju vrhunac svake kuhinje. Zaboravite na brze pekarske proizvode prepune aditiva i raznih veštačkih boja. Prave poslastice traže malo vašeg vremena, kvalitetno brašno i puno ljubavi. Međutim, mnoge domaćice greše jer žure sa dodavanjem brašna i tečnosti. Rezultat tada bude tvrd, suv i neukusan kolač. Pravilna obrada testa menja sve.

Šta su zapravo mekane domaće buhtle?

Mekane domaće buhtle su tradicionalno slatko pecivo od dizanog testa punjeno džemom ili kremom. Ove poslastice se peku priljubljene jedna uz drugu, pa ostaju savršeno sočne unutra, dok spolja razvijaju blago krckavu, zlatno-rumenu koricu.

Zbog čega starinske buhtle sa džemom postaju tvrde

Toplo mleko aktivira kvasac na apsolutno savršen način. Previše vrelo mleko momentalno ubija gljivice i zaustavlja fermentaciju. Testo za buhtle tada nažalost ostane potpuno ravno i izuzetno zbijeno, bez onih prepoznatljivih rupica. Zato uvek pažljivo proverite temperaturu tečnosti vrhovima prstiju. Osećaj mora biti blag i prijatan. Ako vas tečnost peče, sačekajte nekoliko minuta pre nego što ubacite kvasac.

Nakon aktivacije kvasca dolazi ključna faza ručnog mešenja. Ljudi često dodaju ogromne količine brašna veoma stihijski. Sipajte ga polako i postepeno. Dobićete izuzetno elastičnu smesu koja prestaje da se lepi za prste i radnu površinu. Ostavite posudu na nekom toplom mestu u kući barem sat vremena. Dizano testo naprosto traži apsolutni mir i konstantnu sobnu temperaturu. Promaja u kuhinji predstavlja najvećeg i najčešćeg neprijatelja u ovoj delikatnoj fazi. Pokrijte posudu čistom pamučnom krpom i dozvolite testu da samo odradi svoj deo posla.

Ključni trik za vazdušaste buhtle krije se u puteru

Sada napokon dolazimo do glavne i najvažnije cake ovog recepta. Kada razvijete naraslu smesu oklagijom i isečete precizne kvadrate, na sredinu svakog stavite bogat i izdašan fil. Zatim pažljivo presavijte ivice testa i dobro ih prstima spojite. Pre nego što gotove jastučiće spustite u nauljeni pleh, svaku formiranu lopticu obavezno prvo umočite u rastopljeni puter. Ovaj naizgled jednostavan korak trajno sprečava da se prave domaće buhtle tokom pečenja zalepe jedna za drugu.

Pored toga, prirodna masnoća im daje onu prepoznatljivu, svilenkastu mekoću koja traje danima nakon vađenja iz rerne. Kada ih ređate u tepsiju, obavezno ostavite milimetar ili dva praznog prostora između njih. One će tokom dodatnog stajanja sigurno narasti i same popuniti te sitne šupljine.

Kako slatke buhtle od kvasca dovesti do savršenstva

Pravilno i temeljno pečenje garantuje vrhunski uspeh vaše poslastice. Rerna obavezno mora biti prethodno veoma dobro zagrejana na 180 stepeni celzijusa. Toplota mora ravnomerno obuhvatiti svaki komad testa.

Obratite pažnju na ove bitne smernice za vrhunski rezultat:

Koristite isključivo domaći, tvrđi džem od šljiva ili kajsija jer znatno manje curi.

Uvek sitno prosejte brašno pre samog mešenja kako biste ubacili dragoceni vazduh u smesu.

Ostavite složene napunjene loptice u plehu još najmanje dvadeset minuta pre pečenja.

Premažite pečeni vruć kolač tečnom mešavinom mleka i vanile čim ga izvadite iz rerne.

Ako primetite da pecivo previše brzo rumeni po površini, odmah pokrijte tepsiju odgovarajućim papirom za pečenje. Pecite ih ukupno oko trideset minuta. Pospite ih šećerom u prahu tek onda kada se primetno ohlade. Tople mekane domaće buhtle intenzivno zadržavaju unutrašnju vlagu, pa bi posuti šećer brzo nestao. Zato posipanje šećera uvek radite isključivo preko mlakog ili potpuno hladnog peciva. Ostavite kupovne deserte po strani i osetite pravi duh starih vremena.

Koji džem je najbolji za punjenje?

Uvek birajte čvršći domaći džem, poput onog od šljiva ili šipka. Tečni džemovi lako iscure tokom pečenja i ostave prazninu unutar testa.

Koliko dugo testo mora da raste?

Smesa treba da odstoji na toplom mestu između 45 i 60 minuta. Količina testa mora bar da se udvostruči pre nego što počnete razvijanje.

Kako podgrejati pecivo sutradan?

Stavite ih u mikrotalasnu rernu na desetak sekundi uz čašu vode. Vlaga će im momentalno vratiti početnu mekoću i svežinu za jelo.

