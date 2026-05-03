Mekani mafini sa jagodama koji se tope u ustima: Uspevaju baš svakome, a ne treba vam čak ni mikser

Mafini sa jagodama koji se tope u ustima, bez miksera i komplikacija. Probajte recept koji uspeva iz prve baš svakome!

Postoje recepti koje pamtite po mirisu što ispuni ceo stan i po toplini koja se širi dok vadite pleh iz rerne. Mafini sa jagodama spadaju upravo u tu kategoriju malih kuhinjskih čuda.

Mekani su, sočni, prepuni voća, sa blago karamelizovanim vrhom koji krcka pod prstima, dok unutrašnjost ostaje vazdušasta i nežna kao prolećni dan.

Najlepše od svega? Ne treba vam mikser i ne treba vam iskustvo!

Zašto baš mafini sa jagodama uspevaju iz prve

Ako su vam mafini ranije ispadali tvrdi, suvi ili zbijeni, razlog je gotovo uvek isti. Testo ste previše mešali.

Smesa za mafine ne podnosi agresiju ni žurbu. Traži nežnu ruku, kratko sjedinjavanje sastojaka i malo nesavršenosti pre nego što ode u rernu.

Kada u smesi ostanu sitne grudvice brašna, to je dobar znak. Upravo tu se krije tajna mekane teksture i vazdušaste sredine.

Sveže jagode kao srce recepta

Voćni mafini zavise od kvaliteta jagoda više nego od ičega drugog. Zrele, mirisne jagode tokom pečenja puštaju sok koji prožima testo i stvara male džepove sočnosti u svakom zalogaju.

Iseckajte ih na komade srednje veličine, da se ne izgube u smesi, ali ni da ne opterete strukturu.

Trik sa rernom koji pravi razliku

Ovo je deo zbog kojeg mafini sa svežim jagodama izgledaju kao iz poslastičarnice.

Rernu prvo zagrejte na visoku temperaturu, oko 215 stepeni. Tih prvih nekoliko minuta daje testu snagu da naglo poraste i dobije onaj kupolasti vrh. Zatim smanjite temperaturu i nastavite pečenje lagano, da unutrašnjost ostane mekana i ravnomerna.

Koji su tačni sastojci za mafine sa jagodama

Lista je kratka, dostupna i bez egzotike. Sve već verovatno imate u kuhinji.

60 g otopljenog maslaca i 60 ml ulja

200 g šećera

1 jaje i 1 belance

1 i po kašičica vanile

120 ml mlaćenice

220 g brašna i 2 kašičice praška za pecivo

2 kašičice kukuruznog skroba i pola kašičice soli

175 g svežih jagoda i krupni šećer za posipanje

Priprema:

U dubljoj posudi spojite maslac i ulje, pa dodajte šećer. Mešajte dok masa ne postane glatka i sjajna.

Ubacite jaje, belance i vanilu, a već tu ćete osetiti kako smesa postaje kremasta.

Mlaćenicu sipajte postepeno. U drugoj posudi pomešajte suve sastojke, pa ih lagano spojite sa mokrim.

Mešajte taman toliko da se povežu, ni sekund duže. Na kraju ubacite jagode pažljivo, kao da ih uvodite u priču.

Ako imate vremena, ostavite testo za mafine da odmori pola sata. Nije obavezno, ali daje punji ukus i bolju strukturu.

Mali saveti koji prave veliku razliku

Za mafine koristite sastojke sobne temperature, testo će biti ujednačenije

Napunite kalupe skoro do vrha za pravi pekarski izgled

Krupni šećer na vrhu daje karamelizovanu koricu

Ostavite mafine nekoliko minuta u kalupu pre vađenja, da se stabilizuju

Kako čuvati mafine da ostanu mekani

Najbolji su isti dan, dok je vrh još hrskav. Ako ostanu, čuvajte ih u kutiji sa poklopcem, na sobnoj temperaturi, najduže dva dana.

Frižider ih isušuje, pa ga izbegavajte.

Za duže čuvanje, zamrznite mafine pojedinačno i odmrzavajte u rerni nekoliko minuta.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com