Za ovu bajaderu kažu da je najbolja na svetu, to je recept star preko 50 godina

Najbolja bajadera na svetu krije tajnu staru preko 50 godina. Probajte ovu koja se prosto topi u ustima koliko je dobra.

Najbolja bajadera na svetu krije se ovom u jednom starinskom receptu koji se u porodicama čuva više od pola veka. Tajna nije u skupim sastojcima, već u proporciji čokolade i punjenja. Ako ste do sada pravili bajaderu koja se mrvi ili je previše slatka, greška je verovatno u ovom koraku koji svi preskoče.

Zašto je baš ova bajadera proglašena najboljom

Stara recept za bajaderu iz pedesetih godina razlikuje se od modernih verzija po jednoj sitnici. Umesto margarina, koristi se kvalitetan biljni mast i pravi puter. Punjenje mora da bude svilenkasto, a ne peskovito. Upravo to je razlog što se topi u ustima, a ne lepi za nepce.

Mnogi preskoče hlađenje između slojeva i tu nastaje najveća greška. Donji sloj mora da se stegne pre nego što se sipa srednji.

Sastojci za najbolju bajaderu na svetu

Pre nego što počnete, izmerite sve unapred. Ovo je recept koji ne trpi improvizaciju.

250 g mlevenih keksa (plazma ili petit beurre)

200 g mlevenih lešnika

200 g šećera

100 ml mleka

200 g maslaca

2 kesice vanilin šećera

200 g crne čokolade za kuvanje

50 g mlečne čokolade

1 kašika ulja

Priprema starinske bajadere korak po korak

Počnite od donjeg i gornjeg sloja čokolade. Otopite crnu čokoladu na pari, dodajte kašiku ulja i polovinu izlijte u pleh obložen papirom za pečenje. Pleh dimenzija 20×20 cm daje idealnu debljinu. Ostavite u frižideru dvadeset minuta.

Za punjenje, u šerpi pomešajte mleko, šećer i vanilin šećer. Kuvajte dok se šećer ne istopi, pa sklonite sa ringle. Dodajte maslac i mešajte dok se ne sjedini. Sipajte mlevene kekse i lešnike, pa mešajte energično. Smesa mora da bude gusta, ali još uvek razmaziva.

Izvadite pleh iz frižidera i ravnomerno rasporedite punjenje. Pritisnite kašikom ili lopaticom da nema rupa. Vratite u frižider još pola sata. Tek onda prelijte ostatkom otopljene čokolade pomešane sa mlečnom za sjaj.

Koja je tajna kremaste bajadere bez mrvljenja

Tajna je u temperaturi punjenja i u količini masti. Ako je smesa previše vrela kada dodate kekse, mast će se odvojiti. Ako je previše hladna, neće se vezati. Idealno je raditi punjenje na mlakoj temperaturi.

Saveti iz iskustva za savršeni rezultat

Mleveni keks ne sme da bude u prahu. Treba da ostane sitno zrnast da bi bajadera imala teksturu. Lešnike obavezno prepržite kratko u tiganju pre mlevenja, jer aroma postaje dublja. Ovaj korak većina preskoči.

Za sečenje koristite topao nož. Zagrejte sečivo pod toplom vodom, obrišite, pa secite. Komadi će biti pravilni i čokolada neće pucati. Najbolja bajadera na svetu seče se na male kvadratiće od dva centimetra.

Čuvajte je u frižideru u zatvorenoj kutiji do deset dana. Što više stoji, ukusi se bolje sjedine. Drugog dana je najukusnija, kao i većina starih kolača iz Jugoslavije.

Najčešće greške kod pravljenja bajadere

Ne koristite margarin umesto palmina, jer punjenje neće stegnuti kako treba. Ne preskačite hlađenje između slojeva. Ne lijte vrelu čokoladu na hladno punjenje, jer će napraviti pukotine. Probajte ovaj recept tačno onako kako piše i razumećete zašto je najbolja na svetu.

Da li mogu da zamenim lešnike orasima u bajaderi

Možete, ali ukus će biti drugačiji. Orasi daju gorči ton, dok lešnici čuvaju autentičan ukus starinske bajadere.

Zašto mi se bajadera mrvi pri sečenju

Najčešće zbog premalo masti ili presuvog keksa. Smanjite količinu keksa za pedeset grama i punjenje će biti kompaktnije.

Koliko dugo bajadera može da stoji u frižideru

U dobro zatvorenoj kutiji ostaje sveža do deset dana. Posle tog perioda čokolada može da pobeli, mada je i dalje jestiva.

