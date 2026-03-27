Najbolja štrudla sa orasima na svetu: Mekana je kao pamuk, topi se u ustima – ovaj stari recept uvek uspeva svima

Najbolja štrudla sa orasima vraća u detinjstvo i budi najlepša sećanja svojim mirisom. Napravite je već danas i oduševite svoju porodicu!

Da li se sećate onog predivnog mirisa koji vas je budio nedeljom ujutru?

Moja baka je uvek rano ustajala, a na stolu nas je čekala najbolja štrudla sa orasima.

Danas svi stalno žurimo i nemamo vremena za mešenje. Zato kupujemo gotove slatkiše koji prosto nemaju dušu. Ali, verujte mi, prava, savršena štrudla sa orasima se pravi mnogo lakše nego što mislite.

Kako se pravi najbolja štrudla sa orasima

Pre nego što zasučete rukave, pripremite sve potrebne sastojke. Vaša kuhinja treba da bude topla.

Za testo biće vam potrebno sledeće:

Pola kilograma mekog brašna

Jedna kockica svežeg kvasca

Malo soli i šećera

Dva domaća žumanceta

Šolja toplog mleka

Malo otopljenog putera

Kada ove sastojke pomešate sa puno ljubavi, svaka mekana domaća štrudla ispadne apsolutno nepogrešivo. Prvo otopite kvasac u toplom mleku. Sačekajte desetak minuta da lepo zapeni.

Praktični saveti za meko testo

Mnoge domaćice imaju tremu kada rade sa svežim kvascem. Tajna je u tome da mleko nikako ne sme biti prevruće, jer će ono ubiti kvasac. Zbog toga testo neće rasti.

Kada zamesite glatko testo, ostavite ga na toplom mestu. Treba mu vremena da se udvostruči. Pravi recept za štrudlu zahteva malo strpljenja, ali se trud isplati.

Vazdušasta štrudla sa orasima traži bogat fil

Dok testo odmara, napravite onaj divan fil koji će svima naterati vodu na usta. Moji ukućani uvek traže da unutra ima više fila nego samog testa. Orah ne treba štedeti. Slobodno dodajte i malo sušenog grožđa ako volite.

Potrebno vam je oko 400g mlevenih oraha. Pomešajte ih sa malo vrelog mleka, šećerom i kašičicom ruma. Rum daje onu neodoljivu starinsku notu. Pazite da punjenje ne bude retko, jer će cureti.

Tajni trik za pečenje

Razvijte testo oklagijom na pobrašnjenom stolu. Nemojte ga stanjiti previše, kako ne bi puklo kada ga budete uvijali. Premažite ga bogato filom, pa ga pažljivo urolajte.

Prebacite rolat u podmazan pleh. Moja baka ga je uvek premazivala umućenim žumancetom. To testu daje predivnu koricu koja krcka pod zubima. Pecite je na 180C oko četrdeset minuta.

Radosno posluženje na kraju

Kada izvadite vreli pleh, odmah ga pokrijte čistom pamučnom krpom. Neka se kolač polako prohladi. Znam da je teško odoleti onom zanosnom mirisu, ali strpljenje je ključ.

Pospite kolač šećerom u prahu pre nego što ga isečete. Neka ova najlepša štrudla od oraha postane deo vaše tradicije. Skuvajte kafu i uživajte u svakom slatkom zalogaju.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com