Najbolja torta za Uskrs koju ćete ikada pripremati: Svima je favorit, a pravi se brzo i lako

Vazdušasta, kremasta i gotova za tren. Ovo je najbolja torta za Uskrs koju ćete praviti svake godine, a recept će svi tražiti od vas.

Svako ima onu tortu zbog koje gosti pitaju za recept pre nego što ustanu od stola. Ova je jedna od njih. Lešnik, vanila i čokolada u kombinaciji koja se pravi za sat i po, bez komplikovanih kora i bez sati pored šporeta. Najbolja torta za Uskrs nije ona koja izgleda najimpresivnije na fotografiji, već ona koju svi traže i sledeće godine.

Zašto baš ova torta osvaja svaki uskršnji sto

Nakon bogatog ručka sa pečenjem i salatama, niko ne želi težak desert koji leži u stomaku. Ova torta je vazdušasta, nežna i ima onaj ukus koji podseća na nešto domaće i poznato, ali nikad dosadno.

Kora od belanaca i prženih lešnika je lagana kao oblak. Fil od vanile i čokolade je bogat, ali ne prestar. Zajedno daju kombinaciju zbog koje svako uzme još jedan komad, pa se posle prave da nisu.

Sprema se brzo, ne zahteva posebnu opremu i može da se napravi dan ranije, što je posebno zgodno kada imate pun dom gostiju za Uskrs.

Recept koji osvaja na prvi zalogaj

Ne treba vam diploma poslastičara za vrhunski rezultat. Samo pratite ove proverene mere.

Sastojci za koru:

8 belanaca

8 kašika šećera

100g prženih mlevenih lešnika

2 kašike oštrog brašna

pola kesice praška za pecivo

Sastojci za fil:

8 žumanaca

1 litar punomasnog mleka

3 pudinga od vanile

250g pravog maslaca

150g prah šećera

100g crne čokolade

Priprema:

Umutite čvrst sneg od belanaca i šećera. Lagano umešajte lešnike i brašno. Pecite na 180°C oko 15 minuta. Ohlađenu koru presecite na dva dela.

U malo mleka razmutite žumanca i puding. Zakuvajte u ostatak provrelog mleka. Mešajte dok se ne zgusne i skroz ohladite.

Penasto umutite maslac sa prah šećerom. Dodajte ohlađen puding. Podelite fil na dva dela i u jedan umešajte istopljenu čokoladu.

Prva kora, tamni fil, druga kora, pa žuti fil. Na kraju premažite umućenom slatkom pavlakom.

Male tajne za savršen ukus i izgled torte

Da bi vaša poslastica bila kao sa naslovne strane, primenite ove male tajne:

Pečeni lešnik

Sami propecite lešnike u rerni dok ne zamirišu. To je srce torte.

Sobna temperatura

Maslac i puding moraju biti iste temperature. Tako ćete dobiti savršeno glatku kremu.

Napravite je dan ranije

Kore moraju da odleže u frižideru i upiju vlagu iz fila. Tek tada se lepo seče i ima pravi ukus.

Praznični detalji

Ukrasite je čokoladnim jajima za pravi uskršnji duh.

Najbolja torta za Uskrs je ona koja se pamti

Kad je iznesete na sto, neko će reći da miriše kao kod bake. Neko će uzeti dva komada i praviti se da je uzeo jedan. A neko će vas pitati recept pre nego što ode kući. To je znak da ste pogodili.

Najbolja torta za Uskrs nije pitanje složenosti, nego ukusa koji ostaje, a ovaj ostaje dugo.

Srećan i sladak Uskrs svima!

