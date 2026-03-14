Najbolje posne ruske kape – toliko dobre da nestaju sa stola za 5min, a vole ih i oni koji ne poste

Ruske kape su jedan od najomiljenijih domaćih kolača. Ova posna verzija je mekana, kremasta i toliko ukusna da nestaje sa stola brzo.

Ove posne ruske kape su bolje nego mrsna varijanta – isprobajte i uverite se sami!

Ako postoji kolač koji uvek privlači posebno pažnju na stolu, onda su to bez sigurno ruske kape.

Ova starinska poslastica poznata je po mekanoj kori, bogatom filu i čokoladnoj glazuri koja savršeno ide uz kokos. Ova kombinacija ukusa čini da ovaj kolač nestane sa tacne gotovo odmah nakon što se posluži.

Iako mnogi misle da je ovaj kolač komplikovan za pripremu, to nije tačno Ruske kape mogu da se naprave prilično jednostavno, a rezultat je kolač koji izgleda kao iz poslastičarnice. Nije ni čudo što je čest izbor za slavu, praznike ili porodična okupljanja.

Mekana čokoladna kora, krem od vanile i završni sloj čokolade sa kokosom čine desert kojem retko ko može da odoli.

Ali i postoji odlična posna verzija koja je jednako ukusna kao i klasična.

Sastojci

Za koru:

5 kašika šećera

6 kašika ulja

12 kašika vode

2 kašike kakaa

1 prašak za pecivo

oko 250 g brašna

100 g mlevenih oraha

Za fil:

500 ml posnog pudinga od vanile

3–4 kašike šećera

100 g margarina

Za glazuru:

200 g tamne čokolade

2 kašike ulja

kokos za valjanje

Priprema

Umutite šećer, ulje i vodu dok se lepo ne sjedine. Zatim dodajte kakao i dobro promešajte. Nakon toga umešajte brašno pomešano sa praškom za pecivo i na kraju dodajte mlevene orahe.

Smesu sipajte u pleh obložen papirom za pečenje i pecite u rerni zagrejanoj na oko 180 stepeni oko 20 minuta. Kada se kora ohladi, čašom ili modlom vadite male krugove.

Za fil skuvajte puding sa šećerom, pa kada se prohladi dodajte margarin i sve dobro umutite. Na jedan kolut stavite kašičicu fila, preklopite drugim krugom i blago pritisnite.

Bočne strane premažite filom i uvaljajte u kokos. Na vrh svake poslastice sipajte malo otopljene čokolade pomešane sa uljem.

Za skoro pa savršen ukus

Najbolje je da ruske kape ostavite u frižideru bar sat vremena pre serviranja. Tako će se fil lepo stegnuti, a ukusi sjediniti.

Kada ih iznesete na sto, gotovo je sigurno da će nestati brže nego što ste očekivali – upravo zato mnoge domaćice uvek prave duplu meru ovog omiljenog kolača.

Prijatno!

