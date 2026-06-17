Retko ko pravi ovakve vanilice: Recept star pola veka koji proglašavaju najboljim na svetu (VIDEO)

Svi ih prave, ali retko ko zna pravu tajnu. Otkrijte recept za najbolje vanilice star pola veka koje se tope u ustima. (VIDEO).

Tražite recept za najbolje vanilice koje se tope u ustima? Iako ih mnogi prave, tajna savršenih vanilica koje podsećaju na detinjstvo krije se u jednom starom pravilu.

Ovaj recept star pola veka garantuje prhko testo koje se ne mrvi, a priprema je jednostavnija nego što mislite. Spremite se da napravite slatkiš o kojem će svi pričati – pogledajte video u nastavku za korak-po-korak pripremu.

Vanilice su pravi klasik među kolačima

Vanilice su pravi klasik među kolačima, čiji se recept prenosi sa generacije na generaciju. Ovaj starinski kolač jednostavan je za pripremu i savršeno se uklapa uz šolju čaja ili kafe. Što više vremena prolazi, vanilice će postajati još omiljeniji kolač, a njihov šarm još uvek ne jenjava.

Ipak, prava tajna onih vanilica koje se tope u ustima krije se u balansu sastojaka, gde čak i mala izmena u tehnici mešenja može napraviti veliku razliku između prosečnog i vrhunskog domaćeg slatkiša.

Potrebno:

1 jaje

50 gr margarina

100 gr masti

100 gr šećera u prahu

300 gr brašna

na vrh noža praška za peciva

1 vanilin šećer

korica limuna po želji

džem za mazanje

prah šećer sa vanilom za valjanje

Priprema korak po korak:

1. Mućenje: U vanglicu stavite jaje, mast, margarin i šećer, pa sve izmiksajte dok smesa ne postane penasta.

2. Dodavanje sastojaka: Postepeno dodajte brašno i prstohvat praška za pecivo (tek na vrh noža). Umesite glatko testo.

3. Oblikovanje: Razvijte testo oklagijom na debljinu od pola centimetra, pa modlicom ili manjom čašicom vadite kružiće.

4. Pečenje: Ređajte kružiće u pleh obložen pek-papirom sa malim razmakom. Pecite u zagrejanoj rerni na 180°C oko 15–20 minuta (pazite da ostanu svetli).

5. Filovanje: Dok su još topli, mažite ih džemom po izboru i spajajte po dve.

6. Završni detalj: Gotove vanilice uvaljajte u prah-šećer zamirisan vanilom.

Savet domaćice: Ređajte ih u kutiju i ostavite da odstoje. Što duže stoje, postaju sve mekši i ukusniji!

Prijatno i javite nam kako vam se dopao ovaj starinski recept za najbolje vanilice!

(bakinaidekinakuhinja.com)

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