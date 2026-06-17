Retko ko pravi ovakve vanilice: Recept star pola veka koji proglašavaju najboljim na svetu (VIDEO)

Tražite recept za najbolje vanilice koje se tope u ustima? Iako ih mnogi prave, tajna savršenih vanilica koje podsećaju na detinjstvo krije se u jednom starom pravilu.
Ovaj recept star pola veka garantuje prhko testo koje se ne mrvi, a priprema je jednostavnija nego što mislite. Spremite se da napravite slatkiš o kojem će svi pričati – pogledajte video u nastavku za korak-po-korak pripremu.
Vanilice su pravi klasik među kolačima
Vanilice su pravi klasik među kolačima, čiji se recept prenosi sa generacije na generaciju. Ovaj starinski kolač jednostavan je za pripremu i savršeno se uklapa uz šolju čaja ili kafe. Što više vremena prolazi, vanilice će postajati još omiljeniji kolač, a njihov šarm još uvek ne jenjava.
Ipak, prava tajna onih vanilica koje se tope u ustima krije se u balansu sastojaka, gde čak i mala izmena u tehnici mešenja može napraviti veliku razliku između prosečnog i vrhunskog domaćeg slatkiša.
Potrebno:
- 1 jaje
- 50 gr margarina
- 100 gr masti
- 100 gr šećera u prahu
- 300 gr brašna
- na vrh noža praška za peciva
- 1 vanilin šećer
- korica limuna po želji
- džem za mazanje
- prah šećer sa vanilom za valjanje
Priprema korak po korak:
1. Mućenje: U vanglicu stavite jaje, mast, margarin i šećer, pa sve izmiksajte dok smesa ne postane penasta.
2. Dodavanje sastojaka: Postepeno dodajte brašno i prstohvat praška za pecivo (tek na vrh noža). Umesite glatko testo.
3. Oblikovanje: Razvijte testo oklagijom na debljinu od pola centimetra, pa modlicom ili manjom čašicom vadite kružiće.
4. Pečenje: Ređajte kružiće u pleh obložen pek-papirom sa malim razmakom. Pecite u zagrejanoj rerni na 180°C oko 15–20 minuta (pazite da ostanu svetli).
5. Filovanje: Dok su još topli, mažite ih džemom po izboru i spajajte po dve.
6. Završni detalj: Gotove vanilice uvaljajte u prah-šećer zamirisan vanilom.
Savet domaćice: Ređajte ih u kutiju i ostavite da odstoje. Što duže stoje, postaju sve mekši i ukusniji!
Prijatno i javite nam kako vam se dopao ovaj starinski recept za najbolje vanilice!
(bakinaidekinakuhinja.com)
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