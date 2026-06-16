Najbolji kolač bez pečenja: Italijani bez njega ne mogu da zamisle kafu, a gotov je za samo 15 minuta

Italijani bez njega ne mogu da zamisle kafu. Najbolji kolač bez pečenja gotov je za svega 15 minuta, a ukus je čista magija.

Postoje poslastice koje su samo slatkiši, i postoji Tiramisu – kultni kolač bez pečenja koji je odavno prerastao granice Italije i postao simbol hedonizma širom sveta.

Italijani tvrde da jutarnja ili popodnevna kafa jednostavno nije kompletna bez ovog kremastog savršenstva koje se topi u ustima.

Ono što ga čini apsolutnim pobednikom u kuhinji jeste činjenica da za njegovu pripremu nije potrebna rerna, a sav trud koji uložite svede se na svega petnaestak minuta efektivnog rada.

Recept za Tiramisu

Ovaj desert ne trpi improvizacije. Da biste postigli onaj pravi, autentični ukus, potrebno je da koristite svež Maskarpone sir, pravu italijansku espreso kafu i kvalitetne piškote.

Sastojci za kolač:

500g Maskarpone sira

4 velika jaja (odvojite žumanca od belanaca)

100g šećera u prahu

300g piškota (najbolje marke Savoiardi)

300ml jake crne kafe (ohlađene)

2 kašike amareto likera ili ruma (opciono)

Kakao prah za posipanje

Postupak pripreme:

Žumanca penasto umutite sa polovinom šećera dok ne posvetle. Dodajte Maskarpone i sjedinite mikserom dok ne dobijete gustu, glatku smesu. U posebnoj posudi umutite belanca sa ostatkom šećera u čvrst sneg, pa ih lagano, špatulom, umešajte u smesu sa sirom.

Pomešajte hladnu kafu sa alkoholom po želji. Svaku piškotu na brzinu umočite u kafu – pazite da ne upiju previše jer će kolač postati gnjecav. Poređajte prvi sloj piškota u vatrostalnu posudu.

Preko piškota premažite polovinu pripremljenog krema. Ponovite postupak sa još jednim slojem namočenih piškota i ostatkom krema.

Poravnajte površinu špatulom. Tiramisu ostavite u frižideru najmanje 6 sati, idealno preko noći, kako bi se ukusi proželi.

Neposredno pre serviranja, bogato pospite gorkim kakaom.

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Tri tajne vrhunskog Tiramisua

Ne natapajte piškote: Kratko ih umočite u kafu; previše tečnosti čini ovaj kolač bez pečenja gnjecavim.

Temperatura sastojaka: Maskarpone neka bude sobne temperature kako bi krema bila savršeno glatka.

Čekajte hlađenje: Minimum 6 sati u frižideru je obavezno – tek tada dobija onu pravu, kremastu teksturu.

Ovaj kolač bez pečenja toliko je lagan i neodoljiv da ćete svaki put kada ga poslužite imati osećaj kao da ste se na trenutak preselili u neki mali, ušuškani kafić u centru Rima.

Uživajte u svakom zalogaju ovog italijanskog klasika koji nikada ne izlazi iz mode.

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