Starinski i najbolji recept na šolje za kolač od višanja: Poješće se do poslednje mrvice

Toliko jednostavan da ne može da ne uspe. Kolač sa višnjama na čaše je klasik koji se topi u ustima i koji svi obožavaju.

Postoje recepti koji nikada ne izlaze iz mode, a kolač sa višnjama na čaše svakako je jedan od njih. Jednostavan, brz i neodoljiv, ovaj domaći kolač momentalno vraća uspomene na bakinu kuhinju i onaj opojni miris testa koji ispuni svaki ćošak doma.

Najlepši deo priče jeste to što vam za njegovu pripremu nije potrebna vaga. Uz običnu čašu od jogurta kao meru, ovaj sočni kolač napravićete „očas posla“. Zato ga svaka domaćica čuva kao kec u rukavu – brz je, proveren i uvek uspeva.

Sastojci za kolač sa višnjama na čaše

Za pripremu ovog jednostavnog kolača potrebna vam je čaša od 2 decilitra kao mera.

Sastojci:

3 jaja

1 čaša šećera

1 čaša jogurta

pola čaše ulja

2 čaše brašna

1 kesica praška za pecivo

300 grama višanja (svežih ili zamrznutih)

Kako se priprema kolač:

Najpre zagrejte rernu na 180 stepeni.

U većoj posudi umutite jaja i šećer dok smesa ne postane svetla i penasta. Dodajte jogurt i ulje, pa sve dobro sjedinite.

Zatim postepeno dodajte brašno pomešano sa praškom za pecivo. Mešajte dok ne dobijete glatku i ujednačenu smesu bez grudvica.

Pripremljeno testo sipajte u podmazan pleh ili pleh obložen papirom za pečenje. Po površini ravnomerno rasporedite višnje.

Pecite oko 35 minuta, odnosno dok kolač ne dobije zlatnu boju i prijatan miris koji će ispuniti celu kuću.

Zašto je ovaj recept toliko popularan?

Kolač sa višnjama na čaše mnogi vole jer je jednostavan i gotovo da ne može da ne uspe. Idealan je kada vam se najave gosti u poslednjem trenutku ili kada želite brz domaći desert bez mnogo komplikacija.

Pored toga, sastojci su pristupačni i uglavnom se već nalaze u svakoj kuhinji, pa nije potrebno dodatno planiranje niti odlazak u prodavnicu.

Mogu li da se koriste zamrznute višnje?

Naravno. Zamrznute višnje često daju još intenzivniji ukus i prijatnu voćnu sočnost.

Pre upotrebe ih je potrebno odlediti i dobro ocediti kako višak tečnosti ne bi uticao na strukturu kolača. Na taj način biskvit ostaje lagan i vazdušast.

Kako proveriti da li je kolač pečen?

Najjednostavniji način je stari trik sa čačkalicom.

Kada kolač dobije lepu zlatnu boju, zabodite čačkalicu u sredinu. Ako izađe suva i bez tragova sirovog testa, kolač je gotov.

Nakon pečenja ostavite ga nekoliko minuta da se prohladi, a zatim ga pospite šećerom u prahu. Poslužite ga uz kafu, čaj ili čašu hladnog mleka.

Ponekad su upravo najjednostavniji recepti oni kojima se najčešće vraćamo. Ovaj kolač sa višnjama dokaz je da za savršen domaći desert nisu potrebni ni skupi sastojci ni mnogo vremena – samo dobar recept i malo ljubavi.

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