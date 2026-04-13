Najbolji starinski kolač: Recept za londonske štangle, sočne i pune oraha – brzo se prave a još brže jedu

Londonske štangle su najbolji starinski kolač koji se nekada redovno služio za slave, praznike i porodična okupljanja. Danas je već skoro zaboravljen, ali ga ipak mnogi ponovo otkrivaju. Ovaj kolač se lako pravi, izgleda lepo na tanjiru, a ukus mu je bogat, pun oraha, džema i čokolade.

Ono što je posebno lepo kod ovog kolača jeste to što ne traži skupe sastojke niti je priprema komplikovana, Potrebno je samo malo strpljenja, i brzo ćete dobiti najbolji starinski kolač koji izgleda kao da je izašao iz mamine ili bakine sveske sa receptima.

Sastojci za kore i fil

Za podlogu vam je potrebno: 4 žumanca, 150 grama šećera, 200 grama margarina ili maslaca, 300 grama brašna i malo praška za pecivo.

Za fil: 4 belanca, 200 grama šećera, 200 do 250 grama mlevenih oraha i nekoliko kašika džema od kajsija. Malo grubo samlevenih oraha za posipanje (po želji).

Kako se prave londonske štangle – najbolji starinski kolač

Prvo umutite žumanca sa šećerom, pa dodajte omekšali margarin ili maslac. Kada smesa postane ujednačena, umešajte brašno i malo praška za pecivo. Dobićete mekše testo koje treba ravnomerno rasporediti u pleh obložen papirom za pečenje.

Preko testa namažite tanak sloj džema od kajsija. Taj korak je važan jer daje sočnost i lep kontrast orasima i čokoladi.

U drugoj posudi umutite belanca u čvrst sneg, pa postepeno dodajte šećer. Na kraju lagano umešajte mlevene orahe. Ovu smesu pažljivo rasporedite preko džema.

Kolač pecite u zagrejanoj rerni na 180 stepeni oko 25 do 30 minuta, dok blago ne porumeni.

I to je sve – najbolji starinski kolač je gotov!

Mali trik da ispadnu savršeno

Najveća greška je da se kolač seče dok je još topao. Nakvasite nož kako se ne bi lepio i rasturio Sačekajte da se potpuno ohladi, pa ga secite na tanke štangle. Tako će ivice biti lepše, a prkha glazura neće pucati. Kolač ostavite nekoliko sati pre služenja kada se svi ukusi slegnu i lepo povežu.

Zašto su londonske štangle najbolji starinski kolač

Londonske štangle su najbolji starinski kolač – imaju mekanu podlogu, sočan srednji sloj i prkhi film koji zaokružuje ukus.

Nekad je najlepše upravo ono što je provereno i jednostavno.

