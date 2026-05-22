Najbrža sočna torta koju voli cela porodica, gotova je za pola sata i svi će tražiti parče više

Najbrža sočna torta pravi se za samo pola sata, a obožavaće je cela porodica. Ako nemate vremena za komplikovanije recepte, ova torta je idealna.Torta je toliko sočna da će je obožavati baš svi.

Ovaj desert vas podseća na detinjstvo i one jednostavne, a opet neodoljive deserte koji su se često pripremali. Biskvit sa ukusom čokolade se savršeno kombinuje sa slatkim prelivom koji ga potpuno natapa, čineći svaki zalogaj mekim i topi se u ustima.

Idealna je za one dane kada žudite za nečim slatkim, a nemate mnogo vremena ili želje za komplikovane recepte.

Ova torta se veoma lako priprema i biće gotova za oko 35 minuta. Za pripremu sastojaka biće vam potrebno 15 minuta, a za pečenje 20 minuta. Recept je namenjen za 12 porcija.

Najbrža sočna torta – sastojci

Za biskvit:

jaja

šećer

glatko brašno

prašak za pecivo

so

ulje

mleko

puding od čokolade

Za preliv:

voda

šećer

puter

Priprema

U činiji umutite jaja i šećer dok ne postanu penasti. Postepeno dodajte ulje i mleko, a zatim suve sastojke – brašno pomešano sa praškom za pecivo, solju i praškom za puding. Sve dobro izmešajte u glatku smesu bez grudvica. Sipajte smesu u namazan i brašnom posut pleh.

Pecite u zagrejanoj rerni na 190 °C oko 20 minuta. Proverite čačkalicom da li je biskvit pečen – ako izađe suva, gotov je.

Dok se biskvit peče, pripremite preliv. Vodu, šećer i puter stavite u šerpu i zagrevajte na srednjoj vatri. Kada se sastojci istope i smesa proključa, odmah je sklonite sa vatre.

Vruć, sveže pečen biskvit isecite na kockice željene veličine u pleh. Odmah ravnomerno prelijte vrući preliv preko njega.

Ostavite tortu da se potpuno ohladi na sobnoj temperaturi kako bi upio sav preliv i postao sočan.

Po želji, pre serviranja ga dodatno ohladite u frižideru.

