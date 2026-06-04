Oblanda sa tri različita i bogata fila: Nestaje za tren, a pravi se nikad lakše

Najkremastija oblanda sa tri fila nestaje za tren, a tajna je u jednom potezu posle slaganja. Probajte ovaj recept već za vikend.

Najkremastija oblanda nije onaj kolač koji se pravi za svaki dan, već onaj posle kog svi za stolom na sekund zaćute. Tri sloja, jedna tanka hrskava kora, miris ruma i pomorandže. Recept iz babine sveske, ali bez muke oko testa, jer kore već čekaju u kesi.

Smokve i orasi se ovde grle sa svilenkastim filom od žumanaca. Sve to staje između tankih listova koji upiju aromu i postanu mekani tek toliko da se kolač seče kao puter. Sasvim druga priča od kupovnih kolača.

Najkremastija oblanda koja plane prva sa stola

Tajna nije u skupim sastojcima. Tajna je u redosledu i u jednom potezu koji većina vas preskoči. Kad punite oblandu na brzinu, filovi i kore ostanu kao stranci, pa se posle kolač raspada pod nožem. Strana sa sitnim kockicama uvek ide ka filu, jer se baš za nju masa hvata kao za čičak.

Greška broj jedan. Slažete kore i odmah sečete. Ne ide tako. O pritiskanju ćemo kroz koji red, ali zapamtite, bez te sitnice nema sjedinjenog sloja.

Sastojci:

Pre nego što krenete, sve sastojke izmerite i poređajte na radnu površinu. Tako filovi idu jedan za drugim, bez čekanja i bez sušenja masa na vazduhu.

Prvi fil: 200 g suvih smokava, 100 g suvog grožđa, sok jedne pomorandže, 50 g šećera u prahu

200 g suvih smokava, 100 g suvog grožđa, sok jedne pomorandže, 50 g šećera u prahu Drugi fil: 200 g mlevenih oraha, 100 ml vrelog mleka, 100 g šećera u prahu, 1 kašika ruma

200 g mlevenih oraha, 100 ml vrelog mleka, 100 g šećera u prahu, 1 kašika ruma Treći fil: 4 žumanceta, 100 g šećera u prahu, sok pola limuna, 150 g margarina

Glazura: 100 g čokolade za kuvanje i 3 kašike ulja

Priprema oblande:

Smokve iseckajte na sitne kockice, dodajte suvo grožđe, sok pomorandže i šećer u prahu. Promešajte rukom dok masa ne postane lepljiva i sjajna. Drugi fil ide još brže, jer samo prelijete orahe vrelim mlekom, ubacite šećer i kašiku ruma i mešate dok ne dobijete gustu, mirisnu kašu.

Treći fil traži malo strpljenja. Žumanca i šećer kuvajte na pari oko sedam minuta, dok ne porastu i ne postanu bledožuti. Kad se masa ohladi, ubacite limun i omekšali margarin, pa mikserom radite dok ne dobijete kremu nalik puteru.

Trik zbog kog se slojevi nikad ne razdvajaju

Posle slaganja oblandu obavezno pritisnite. Preko gornje kore stavite drvenu dasku, pleh ili debelu knjigu i ostavite najmanje četiri sata u frižideru. Bez tog tega, koliko god da ste lepo ređali, kore i fil ostaju u dva svemira.

Glazuru sipajte tek kad je kolač potpuno stegnut. Istopljenu čokoladu pomešanu sa uljem prelijte preko gornje kore i vratite u frižider još pola sata. Ako požurite, čokolada puca pod nožem, a tu nema popravke.

Šta je najbolji dodatak za bogatiji ukus

Suvo grožđe potopljeno u rum sat vremena pre pripreme. Tako fil sa smokvama dobije dublju aromu i topli prizvuk koji se oseti na drugom zalogaju, ne na prvom. Orahe lagano propržite u suvom tiganju dok ne zamirišu, jer hladni mleveni orasi iz kese nemaju tu dubinu.

Za posebnu notu u treći fil ide rendana kora pomorandže. Prstohvat cimeta u smokvama daje praznični miris koji podseća na badnje veče kod babe. Kvalitetna čokolada za glazuru ovde nije luksuz, već razlika između kolača i poslastičarničkog komada.

Kako čuvati oblandu da ostane sveža

Oblanda izdrži do nedelju dana u frižideru, ali samo u zatvorenoj kutiji ili umotana u providnu foliju. Kora upija mirise iz frižidera brže od bilo čega drugog, pa pored luka i sira nema šta da traži.

Petnaest minuta pre serviranja izvadite je na sobnu temperaturu. Hladna oblanda krije pola ukusa. Sečenu na štangle možete i zamrznuti do mesec dana, a odmrzava se polako, preko noći u frižideru.

Trobojni kolač koji se pamti

Kad zarežete prvu štanglu, videćete tri jasna sloja i sjajnu čokoladnu kapu. Tu prestaje teorija.

Najkremastija oblanda nije kolač za fotografiju, već za sto za kojim sedi porodica.

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