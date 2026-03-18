Najkremastiji čizkejk sa belom čokoladom: Savršena uskršnja poslastica koja se ne peče i uvek ispadne vrhunski

Ovaj čizkejk sa belom čokoladom je sve što vam treba za Uskrs! Toliko je kremast da se topi u ustima, a sprema se za tili čas.

Gosti samo što nisu stigli, a vi nemate spremljen desert. U takvim napetim trenucima, čizkejk sa belom čokoladom je jedini pravi spas koji osigurava luksuzan ukus. Dobićete vizuelno savršenu poslasticu bez grama brašna i bez stresa oko padanja testa.

Svi vole kada je poslastica bez pečenja gotova za manje od pola sata. Vaše je samo da pravilno umutite sastojke i složite ih u okrugli kalup.

Ovaj brzi kolač sa sirom izgleda i miriše kao da je stigao iz poslastičarnice.

Zašto se čizkejk sa belom čokoladom ne steže kako treba?

Glavni razlog je dodavanje vrele čokolade direktno u hladan sir. Temperaturni šok odmah stvara grudvice i sprečava pravilno vezivanje smese. Zato čokoladu uvek prohladite, a sir izvadite na sobnu temperaturu pola sata ranije.

Recept za beli čizkejk

Za donji sloj odmah zaboravite na komplikacije sa pečenjem biskvita i mućenjem belanaca. Treba vam samo jaka i stabilna osnova koja čvrsto drži vaš kremasti beli čizkejk kompaktnim prilikom sečenja. Nabavite ove lako dostupne namirnice pre nego što počnete sa radom:

300 grama mlevenog plazma keksa

120 grama istopljenog pravog putera

5 supenih kašika običnog hladnog mleka

400 grama krem sira sa visokim procentom mlečne masti

200 grama kvalitetne bele čokolade u tabli

250 mililitara prave mlečne slatke pavlake za šlag

Priprema uvek kreće od čvrste keks podloge koja nosi celu tortu. Pomešajte keks, otopljeni puter i obično mleko u posudi dok ne dobijete smesu nalik na mokar pesak. Utisnite smesu jako i ravnomerno na dno okruglog kalupa, pa je odmah stavite u frižider.

Sada polako prelazimo na najukusniji deo, a to je fil. Umutite slatku pavlaku, ali strogo pazite da je ne prebijete dok ne postane tvrda. U suvoj činiji kratko mikserom razbijte krem sir da postane glatak.

Svaka torta od bele čokolade bez izuzetka zahteva visokokvalitetne sastojke. Nipošto ne štedite pri odabiru glavne namirnice. Jeftine zamene i table za kuvanje prepune su šećera i nezdravih biljnih masti.

Trik za vazdušast, čvrst i savršen krem

Ključ vrhunske teksture leži u načinu na koji spajate gotovu smesu. Otopljenu i blago prohlađenu čokoladu polako dodajte u sir u tankom mlazu. Tokom prelivanja neprestano i nežno mešajte smesu silikonskom špatulom.

Nipošto ne koristite električni mikser u ovoj izuzetno osetljivoj fazi. Vaš čizkejk sa belom čokoladom u ovom prelomnom trenutku mora imati neverovatno laku strukturu oblaka. Pažljivo izlijte bogati fil preko ohlađenog keksa i dobro poravnajte površinu.

Ostavite napunjen kalup na najvišoj polici u frižideru najmanje četiri sata. Još je bolje ako cela poslastica prenoći na hladnom vazduhu kako bi se ukusi stopili. Sutradan ćete dobiti one oštre kafanske ivice kada krenete da sečete parčiće.

Površinu torte bogato ukrasite svežim malinama ili pečenim listićima badema. Kiselkasto šumsko voće uvek se fenomenalno slaže i fantastično seče jaku slatkoću glavnog fila.

Brzi recepti poput ovog pametno čuvaju vaše dragoceno vreme. Na sto donose fantastične rezultate bez mnogo prljavih šerpi. Koji je vaš omiljeni voćni preliv kada pravite ovakve kremaste vikend poslastice?

Da li smem da koristim margarin umesto putera u podlozi?

Ne preporučuje se nikako. Puter daje kori hrskavost i bogat ukus, dok margarin čini podlogu masnom i podložnom brzom mrvljenju.

Koji krem sir je najbolji za ovaj kolač sa sirom?

Birajte isključivo punomasne neutralne krem sireve bez dodate soli. Lajt dijetalne varijante sadrže previše vode pa će fil ostati redak.

Koliko dugo ovaj desert sme da stoji u frižideru?

Možete ga bezbedno čuvati do četiri dana u zatvorenoj kutiji. Posle toga kora povuče vlagu i potpuno izgubi prepoznatljivu hrskavost.

