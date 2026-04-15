Najkremastiji italijanski kolač bez pečenja: Lagan je, gotov za čas i topi se u ustima

Ovaj italijanski semifredo bez pečenja sa malinama i plazmom je čist luksuz na tanjiru. Sprema se za tren, a ukusom obara s nogu!

Ovaj italijanski kolač idealna je prečica do savršenog deserta bez paljenja rerne i komplikovanih filova. Poznatiji kao semifredo, nudi teksturu koja je savršen balans između osvežavajućeg sladoleda i vazdušastog musa koji se topi u ustima.

Spoj bele čokolade, malina i hrskave plazme čini ga nepogrešivim izborom za letnje dane kada želite nešto bogato, a opet lagano.

Specifičan je baš po toj baršunastoj kremi koja se ne ledi potpuno, već ostaje mekana i nakon par sati u zamrzivaču.

Čim probate ovaj kremasti kolač, shvatićete zašto je kombinacija slatkog čokoladnog fila i kiselkastog voća klasika kojoj niko ne može da odoli.

Šta vam je potrebno za kremasti Semifredo?

Sastojci su jednostavni, a rezultat je luksuzan:

4 žumanca

4 kašike šećera

2 kesice vanilin šećera

200 g bele čokolade

150 g plazma keksa

200 g malina (ako su smrznute, prokuvajte ih sa malo šećera da puste višak vode)

500 ml biljne slatke pavlake

Priprema:

Žumanca umutiti sa šećerom i vanilom pa skuvati kratko na pari (samo dok se žumanca dobro ugreju, pazite da se ne prekuvaju).

U vreo fil dodati belu čokoladu, promešati ga da se čokolada istopi, pa ga ostaviti da se ohladi. U hladan fil dodati umućenu slatku pavlaku i podeliti ga na dva dela.

Plazmu izmrviti oklagijom tako da ostanu krupniji komadi,a 4 kašike odvojiti. Ostatak plazme dodati u jednu polovinu fila.

Kalup 10×25 obložiti kesom providnom folijom, sipati 2 kašike izmrvljene plazme, žuti fil, maline,fil sa plazmom. Odozgo posuti sa 2 kašike mrvljene plazme.

Ostaviti kolač 2-3 sata u zamrzivaču da se stegne pa prevrnuti na tanjir.

Možete ukrasiti umućenim šlagom,ali nije neophodno. Služiti odmah, a ostatak čuvati u frižideru.

Male tajne za još moćniji ukus

Da bi ovaj italijanski kolač bio još aromatičniji, u fil od žumanaca možete narendati malo korice limuna ili dodati par kapi ekstrakta badema – to se neverovatno dobro slaže sa belom čokoladom.

Ako želite da plazma ostane maksimalno hrskava, umešajte je u fil neposredno pre nego što sve izlijete u kalup. Takođe, vodite računa da pavlaku ne umutite previše čvrsto. Treba da bude vazdušasta, jer upravo to daje onaj prepoznatljivi „moussy“ osećaj dok jedete ovaj kremasti kolač.

Varijacije koje vredi isprobati

Iako su maline klasika, Semifredo lako trpi izmene u zavisnosti od onoga što imate u kuhinji.

Evo kako da mu brzo promenite ukus:

Drugo voće : Umesto malina, slobodno ubacite jagode, borovnice ili mix šumskog voća.

: Umesto malina, slobodno ubacite jagode, borovnice ili mix šumskog voća. Čokoladni hrskavi sloj : Dodajte malo otopljene crne čokolade u sredinu – u zamrzivaču će postati tanki, hrskavi listići.

: Dodajte malo otopljene crne čokolade u sredinu – u zamrzivaču će postati tanki, hrskavi listići. Orašasti plodovi : Šaka pečenih lešnika pomešanih sa plazmom podići će ovaj kremasti kolač na viši nivo.

: Šaka pečenih lešnika pomešanih sa plazmom podići će ovaj kremasti kolač na viši nivo. Aromatični dodaci: Malo narendane korice limuna u filu daće mu onaj pravi mediteranski šmek.

Ovaj italijanski kolač je baza s kojom nema greške, a svaki put možete dobiti potpuno drugačiji desert.

Kako servirati Semifredo kao u restoranu?

Iako je Semifredo sam po sebi kompletan, možete ga dodatno „doterati“ neposredno pre služenja.

Prelijte svako parče sa malo otopljene tamne čokolade ili dodajte šaku svežih malina sa strane. Plazma keks koji ste ostavili za posipanje ostaće krckav, što je ključno za taj autentični semifredo doživljaj – kontrast meke, baršunaste kreme i hrskavih komadića keksa.

Ovaj italijanski kolač nestaje sa stola brže nego što se pravi, zato budite spremni da će gosti sigurno tražiti dopunu.

