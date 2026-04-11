Najsočnija poslastica koju ćete probati, tako brzo i lako se pravi (video)

Brzinski kolač sa džemom verovatno će biti najsočnija poslastica koju ćete isprobati. A kad jednom isprobate pravićete ga uvek nanovo.

Brzinski čokoladni kolač sa džemom biće najsočnija poslastica koju ćete napraviti. Jednostavno, lako i brzo se pravi. Kada ga jednom isprobate pravićete ga uvek.

Ako volite medeno srce, ovaj kolač ćete sigurno obožavati. Toliko se lako i brzo pravi da će često biti na meniju. Sa dodatkom džema predstavlja kombinaciju koja nikog ne ostavlja ravnodušnim.

Najsočnija poslastica – Sastojci:

5 jaja

prstohvat soli

kesica vanilin šećera

150 g šećera

150 ml ulja

250 ml jogurta

250 g brašna

20 g kakaoa

1 kašičica praška za pecivo

I još:

2 kašike džema

120 g čokolade za kuvanje

4 kašike ulja

Mutite 5 minuta. Postepeno dodajte jogurt i ulje sve vreme muteći.

U činiji promešajte prosejano brašno, kakao i prašak za pecivo. Nakon što smanjite brzinu miksera dodajte brašno i prašak za pecivo. Mešajte sve dok smesa ne postane glatka i bez grudvica.

Tepsiju (35×20 cm) premažite uljem i pospite sa kakaom ili brašnom.

Zagrejte rernu na 200 stepeni, a zatim pecite na 180 stepeni oko 20-30 minuta. Proverite čačkalicom da li je kolač pečen.

Kada se kolač ohladi, presecite ga na pola. Na jednu polovinu namažite džem. Preklopite drugom polovinom biskvita, pa preko prelijte sa čokoladnom glazurom.

Sačekajte 15-tak minuta da se čokolada malo stegne, pa isecite na kockice ili štanglice.

