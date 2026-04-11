Najsočnija poslastica koju ćete probati, tako brzo i lako se pravi (video)

Brzinski čokoladni kolač sa džemom biće najsočnija poslastica koju ćete napraviti. Jednostavno, lako i brzo se pravi. Kada ga jednom isprobate pravićete ga uvek.
Ako volite medeno srce, ovaj kolač ćete sigurno obožavati. Toliko se lako i brzo pravi da će često biti na meniju. Sa dodatkom džema predstavlja kombinaciju koja nikog ne ostavlja ravnodušnim.
Najsočnija poslastica – Sastojci:
- 5 jaja
- prstohvat soli
- kesica vanilin šećera
- 150 g šećera
- 150 ml ulja
- 250 ml jogurta
- 250 g brašna
- 20 g kakaoa
- 1 kašičica praška za pecivo
I još:
- 2 kašike džema
- 120 g čokolade za kuvanje
- 4 kašike ulja
Mutite 5 minuta. Postepeno dodajte jogurt i ulje sve vreme muteći.
U činiji promešajte prosejano brašno, kakao i prašak za pecivo. Nakon što smanjite brzinu miksera dodajte brašno i prašak za pecivo. Mešajte sve dok smesa ne postane glatka i bez grudvica.
Tepsiju (35×20 cm) premažite uljem i pospite sa kakaom ili brašnom.
Zagrejte rernu na 200 stepeni, a zatim pecite na 180 stepeni oko 20-30 minuta. Proverite čačkalicom da li je kolač pečen.
Kada se kolač ohladi, presecite ga na pola. Na jednu polovinu namažite džem. Preklopite drugom polovinom biskvita, pa preko prelijte sa čokoladnom glazurom.
Sačekajte 15-tak minuta da se čokolada malo stegne, pa isecite na kockice ili štanglice.
