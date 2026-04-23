Najtraženija posna torta za Đurđevdan – toliko je kremasta i bogata filom da nestaje za tren

Pronaći recept za poslasticu koja će dostojno zameniti mrsne verzije na slavskoj trpezi nije uvek lako. Ipak, ova torta je postala apsolutni hit jer je idealna, bogata i potpuno posna, a domaćice kažu da je to ubedljivo najbolji izbor za Đurđevdan.
Tajna je u slojevima čokolade, oraha i domaćeg krema koji joj daju pun ukus i neverovatnu mekoću.
Dobra trpeza se pamti po desertu, a ovaj recept je dokaz da torta bez jaja i mleka može biti raskošna.
Priprema zahteva malo vremena, ali rezultat je torta koja se topi u ustima i ostavlja goste u čudu.
Recept za posnu tortu za Đurđevdan
Sastojci:
Biskvit (za 4 kore):
- 340 ml tople vode i 200 g šećera
- 2 kašike džema od šljiva
- 230 g brašna i 30 g kakaa
- 100 g mlevenih oraha i 7 g sode bikarbone
Domaći posni krem:
- 200 ml ulja i 200 ml biljnog mleka
- 1 šolja šećera i 2 pune kašike kakaa
- 2–3 kašike mlevenih lešnika
Čokoladni fil:
Mnogi se slažu da je ovo najukusnija posna torta za Đurđevdan upravo zbog kombinacije kuvanog pudinga, čokolade i oraha.
- 700 ml sojinog mleka i 3 pudinga od čokolade
- 80 g šećera i 100 g posnog margarina
- 100 g mlevenih oraha i 100 g posne čokolade
Beli fil sa keksom:
- 100 g posnog margarina i 100 g šećera u pruhu
- 170 g mlevenih oraha i 200 g posnog keksa
- 100 g posne čokolade i 150 ml sojinog mleka
Priprema:
1. U većoj posudi sjedinite toplu vodu, šećer i džem. Dodajte suve sastojke i sve izmešajte dok ne dobijete glatku smesu. S obzirom na to da je ovo torta koja se filuje bogato, smesu podelite na četiri dela kako biste dobili tanje biskvite. Svaki deo pecite posebno u kalupu prečnika 22 cm na 180°C tačno 10 minuta. Obavezno ohladite kore pre nego što krenete sa mazanjem.
2. Umutite ulje, biljno mleko, šećer i kakao štapnim mikserom oko 5 minuta. Kada dobijete gustu strukturu, umešajte lešnike. Ovaj krem služi za tanko premazivanje svake kore kako bi biskvit bio još sočniji.
3. Skuvajte puding u mleku sa šećerom, pa u vruće dodajte margarin i čokoladu. Na kraju umešajte orahe. Za beli fil, umutite margarin sa šećerom u prahu, dodajte orahe i keks, pa sve sjedinite sa čokoladom otopljenom u mleku.
4. Redosled slaganja je jednostavan: kora, pa je premažite domaćim kremom, zatim ide beli fil, pa čokoladni. Postupak ponavljajte dok ne potrošite materijal. Tortu odozgo ukrasite preostalim čokoladnim filom i mlevenim orasima.
Par caka da vam torta uspe iz prve
Nema tu velike filozofije, ali par sitnica rešava stvar.
Džem od šljiva u korama je ključan – on im daje onu tamnu boju i vlagu da ne budu suve kao karton. Ako hoćete još bolji miris, orahe i lešnike malo gurnite u rernu da se prepeku pre nego što ih sameljete, razlika je ogromna.
Ova posna torta je baš izdašna, pa ako vam dolazi puno gostiju za Đurđevdan, slobodno je pecite u onom velikom pravougaonom plehu od rerne, lakše ćete je iseći na kocke.
Bitno je samo da se kore skroz ohlade pre filovanja. Filovi su gusti i ne mrdaju, pa ne brinite da će nešto da iscuri ili da se torta nakrivi na tacni.
Što duže stoji, to se bolje seče, pa je bez brige spremite i dva dana ranije.
