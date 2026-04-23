Najtraženija posna torta za Đurđevdan – toliko je kremasta i bogata filom da nestaje za tren

Kraljica svake trpeze! Ako tražite nešto sočno i bogato, ova posna torta pripremljena za Đurđevdan biće glavno iznenađenje za sve goste.
najlepša posna torta za Đurđevdan
Foto:Krstarica/AI

Pronaći recept za poslasticu koja će dostojno zameniti mrsne verzije na slavskoj trpezi nije uvek lako. Ipak, ova torta je postala apsolutni hit jer je idealna, bogata i potpuno posna, a domaćice kažu da je to ubedljivo najbolji izbor za Đurđevdan.

Tajna je u slojevima čokolade, oraha i domaćeg krema koji joj daju pun ukus i neverovatnu mekoću.

Dobra trpeza se pamti po desertu, a ovaj recept je dokaz da torta bez jaja i mleka može biti raskošna.

Priprema zahteva malo vremena, ali rezultat je torta koja se topi u ustima i ostavlja goste u čudu.

Recept za posnu tortu za Đurđevdan

Sastojci:

Biskvit (za 4 kore):

  • 340 ml tople vode i 200 g šećera
  • 2 kašike džema od šljiva
  • 230 g brašna i 30 g kakaa
  • 100 g mlevenih oraha i 7 g sode bikarbone

Domaći posni krem: 

  • 200 ml ulja i 200 ml biljnog mleka
  • 1 šolja šećera i 2 pune kašike kakaa
  • 2–3 kašike mlevenih lešnika

Čokoladni fil:

Mnogi se slažu da je ovo najukusnija posna torta za Đurđevdan upravo zbog kombinacije kuvanog pudinga, čokolade i oraha.

  • 700 ml sojinog mleka i 3 pudinga od čokolade
  • 80 g šećera i 100 g posnog margarina
  • 100 g mlevenih oraha i 100 g posne čokolade

Beli fil sa keksom:

  • 100 g posnog margarina i 100 g šećera u pruhu
  • 170 g mlevenih oraha i 200 g posnog keksa
  • 100 g posne čokolade i 150 ml sojinog mleka

Priprema:

1. U većoj posudi sjedinite toplu vodu, šećer i džem. Dodajte suve sastojke i sve izmešajte dok ne dobijete glatku smesu. S obzirom na to da je ovo torta koja se filuje bogato, smesu podelite na četiri dela kako biste dobili tanje biskvite. Svaki deo pecite posebno u kalupu prečnika 22 cm na 180°C tačno 10 minuta. Obavezno ohladite kore pre nego što krenete sa mazanjem.

2. Umutite ulje, biljno mleko, šećer i kakao štapnim mikserom oko 5 minuta. Kada dobijete gustu strukturu, umešajte lešnike. Ovaj krem služi za tanko premazivanje svake kore kako bi biskvit bio još sočniji.

3. Skuvajte puding u mleku sa šećerom, pa u vruće dodajte margarin i čokoladu. Na kraju umešajte orahe. Za beli fil, umutite margarin sa šećerom u prahu, dodajte orahe i keks, pa sve sjedinite sa čokoladom otopljenom u mleku.

4. Redosled slaganja je jednostavan: kora, pa je premažite domaćim kremom, zatim ide beli fil, pa čokoladni. Postupak ponavljajte dok ne potrošite materijal. Tortu odozgo ukrasite preostalim čokoladnim filom i mlevenim orasima.

Par caka da vam torta uspe iz prve

Nema tu velike filozofije, ali par sitnica rešava stvar.

Džem od šljiva u korama je ključan – on im daje onu tamnu boju i vlagu da ne budu suve kao karton. Ako hoćete još bolji miris, orahe i lešnike malo gurnite u rernu da se prepeku pre nego što ih sameljete, razlika je ogromna.

Ova posna torta je baš izdašna, pa ako vam dolazi puno gostiju za Đurđevdan, slobodno je pecite u onom velikom pravougaonom plehu od rerne, lakše ćete je iseći na kocke.

Bitno je samo da se kore skroz ohlade pre filovanja. Filovi su gusti i ne mrdaju, pa ne brinite da će nešto da iscuri ili da se torta nakrivi na tacni.

Što duže stoji, to se bolje seče, pa je bez brige spremite i dva dana ranije.

