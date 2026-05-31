Ovo je najjukusnija torta sa jagodama: Lagana i osvežavajuća, a ukus je kao iz poslastičarnice

Torta sa jagodama po receptu kao iz poslastičarnice. Bez pečenja kora, lagana, kremasta i gotova za tili čas - savršen desert za tople dane.

Kad nastupe topli dani i sezona jagoda, svima nam treba nešto lagano i voćno. Upravo takva je ova torta sa jagodama i pudingom od vanile – jednostavan desert koji ne zahteva previše muke, a ukus je kao da ste ga kupili u najboljoj poslastičarnici.

Ova torta sa jagodama je pravi izbor za dane kada vam se jede nešto slatko, a ne želite da provodite sate pored šporeta. Nema pečenja kora, pravi se od namirnica koje sigurno već imate u kuhinji, a izgleda dovoljno lepo i za najsvečanije prilike.

Spoj keksa, vanila fila, slatke pavlake i svežih jagoda je proverena kombinacija koja uvek prolazi – bilo da je uz popodnevnu kafu ili kada vam dođu gosti.

Sastojci za najukusniju tortu sa jagodama

Za podlogu:

300 g mlevenog keksa

120 g otopljenog putera

150 ml mleka

Za fil:

2 pudinga od vanile

700 ml mleka

6 kašika šećera

200 g krem sira ili maskarponea

200 ml slatke pavlake

Za voćni sloj:

400 g svežih jagoda

Za dekoraciju (po želji):

umućena slatka pavlaka, listići mente, rendana bela čokolada

Priprema:

U činiji pomešajte mleveni keks, puter i mleko dok ne dobijete smesu koja podseća na vlažan pesak. Utisnite je u kalup i stavite u frižider dok pripremate fil.

Puding skuvajte po uputstvu, ali koristite 700 ml mleka kako bi bio čvršći. Kada se malo ohladi, umešajte krem sir ili maskarpone.

Posebno umutite slatku pavlaku, pa je lagano sjedinite sa pudingom da dobijete lagan i vazdušast krem.

Jagode operite i iseckajte na komade.

Preko podloge rasporedite polovinu fila, poređajte jagode, pa prekrijte ostatkom krema.

Ostavite tortu u frižideru bar dva sata da se dobro stegne pre nego što je poslužite.

Savet: Ako nemate jagode, slobodno stavite maline ili borovnice. Ako vam treba još brža varijanta, umesto keksa koristite piškote.

Savršenstvo koje se ne odbija

Ovo nije još jedan komplikovan recept sa previše filozofije, već pouzdan način da dobijete odličan rezultat bez mnogo truda.

Jednom kada probate ovu tortu sa jagodama, verovatno će postati jedan od onih kolača koji pravite „na brzinu“ kad god vam zatreba nešto provereno dobro.

Prijatno!

