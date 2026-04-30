Najzdraviji kolač na svetu od 2 sastojka: Topi kilograme i čisti telo, a gotov je za samo 5 minuta

Pasteli - najzdraviji kolač na svetu od susama i meda, star 6.000 godina, pun energije i lekovitih svojstava.

Najzdraviji kolač na svetu ne zahteva pečenje niti skupe namirnice. Potrebna su vam samo dva sastojka i svega pet minuta vremena.

Ovaj recept je idealna zamena za teške slatkiše jer spaja med i susam na najbolji način.

Mnogi potvrđuju da je ovo najzdraviji kolač jer ubrzava metabolizam, daje energiju i aktivno čisti organizam.

Zaboravite na komplikovanu pripremu. Ovako se pravi poslastica koja topi kilograme bukvalno za tren oka.

Šta je zapravo pasteli?

Radi se o mešavini dve super zdrave namirnice – susama i meda. Zovu ga još i pitom od susama i meda, ali za mnoge ostaje ono najvažnije: najzdraviji kolač na svetu.

Koristi i lekovita svojstva Pastelija

Kombinacija meda i susama pravi je „sveti gral“ zdravlja.

Ova mešavina je krcata cinkom, gvožđem, vlaknima, magnezijumom i vitaminima grupe B koji su ključni za funkcionisanje organizma.

Istraživanja potvrđuju da ovi sastojci zajedno najbolje regulišu masnoće u krvi i popravljaju odnos LDL i HDL holesterola.

Osim toga, pasteli su odlični za srce, krvni pritisak i bolju cirkulaciju.

Daju neophodnu snagu za težak fizički i psihički rad, pa su idealan izbor kada vam treba brza energija.

Redovno korišćenje ove poslastice rešava problem hroničnog umora, nervoze i stresa.

Rezultati su vidljivi već nakon tri nedelje – osećaćete se smirenije, odmornije i puni elana.

Nauka potvrdila: Spoj koji briše stres i štiti srce

Nova studija Clinical Journal of Nutrition potvrdila je koristi meda i susama na redukciju depresije, arteroskleroze, multipleskleroze i visokog krvnog pritiska.

Pasteli sadrži čak 182 elementa koji su korisni za zdravlje našeg organizma, a posebno je velika koncentracija antioksidanasa.

Samo jedna ili dve kuglice pastelija pred neki važan događaj, daće vam dugotrajnu i jaku energiju i biti sjajno gorivo za zdravlje celog organizma.

Izvorni recept za Pasteli

Sastojci:

300 grama tahinija (pasta od čistog mlevenog susama)

300 grama prirodnog meda

Napomena: U prodavnicama zdrave hrane možete naći gotovi tahini.

Tahini možete da napravite i sami:

Za dobar domaći tahini namaz trebaju vam sirove oljuštene semenke sisama i ulje po želji (obično 2 kašičice ulja idu na jednu ili pola šoljice semenki, u zavisnosti koliko gustu smesu želite – najčešće se koristi susamovo, maslinovo ili suncokretovo).

Lagano popržite semenke na tiganju bez dodavanja masnoća do zlatne boje (5-10 minuta, mešajući stalno).

Budite oprezni da vam susam ne zagori jer će postati gorkog ukusa Kada se ohlade, ubacite ih u blender s maslinovim uljem i miksajte dok ne dobijete pastu željene gustoće (možete dodavati još maslinovog ulja po želji).

Postupak:

Pomešajte ove dve namirnice u posudi. Pre stavljanja u posudu možete izliti nakupljeno ulje koje se stvori na vrhu posude sa tahinijem.

Oba sastojka su tečna ali, što je vrlo interesantno, kada ih dobro izmešate, stvrdnuće se u masu koja se može oblikovati kao plastelin.

U toku mešanja možete dodati u masu i šaku drobljenih komadića oraha, badema, pistaća ili lešnika ako želite.

Neki, praveći ovaj recept, peku smesu što nikako ne preporučujemo zbog velikog gubitka korisnih sastojaka ali i samog ukusa.

Napravite kuglice, ploču ili neki vama zanimljiv oblik. Uvaljajte ove kuglice ili pravougaonike u cele semenke susama.

Gotove pastelije poređajte na neki poslužavnik i stavite sve u hladnjak.

Prirodni lek u samo nekoliko zalogaja

Ovaj kolač je najbolje konzumirati kao lek i poslasticu istovremeno – dovoljne su 2 do 3 kuglice dnevno.

Ipak, biće vam teško da se zaustavite kada osetite koliko je ovaj spoj ukusan.

Budite umereni, jer je u pitanju prava energetska „bomba“ koja brzo vraća snagu, ali je prepuna hranljivih materija.

Isprobajte ovaj recept već danas i osigurajte sebi zdrav slatkiš koji stvarno radi za vaš organizam.

