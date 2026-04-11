Ne peče se, a nestaje za 10 minuta: “Beli anđeo” je torta koju svi traže ovog proleća

Ova torta bez pečenja nestaje za 10 minuta – “Beli anđeo” je torta koju svi traže ovog proleća!
Ako vam treba desert koji izgleda kao iz poslastičarnice, torta bez pečenja i puno muke – upravo ste ga pronašli. “Beli anđeo” torta je savršena kombinacija mekanih kora, kremastog fila i laganog šlaga, a najbolje od svega je što uspeva i početnicima.
Ova torta je idealna za goste, slavlja ili kada vam se jede nešto slatko „na brzinu“, jer se sastavlja lako, a ukus je bogat i neodoljiv. Nježna tekstura i slojevi koji se tope u ustima čine je jednim od najtraženijih recepata na internetu.
Zašto svi prave baš ovu tortu?
- Ne uključuje pečenje – štedi vreme i trud
- Sastojci su jednostavni i dostupni
- Kombinacija vanile, bele čokolade i šlaga daje savršen kremasti ukus
- Izgleda efektno, a pravi se lako
Ovo torta bez pečenja uvek uspeva i brzo postaje favorit u porodici.
Torta bez pečenja – sastojci:
- 1 pakovanje kora za rozen tortu
- 1 l mleka
- 4 kesice pudinga od vanile
- 200 g bele čokolade
- 10 kašika šećera
- 100 g mleka u prahu
- 250 g margarina
- 125 g putera
- 500 g šlaga u prahu
- 4 čaše kisele pavlake
Priprema:
I fil: Skuvati puding u zaslađenom mleku, dodati 100 g bele izlomljene čokolade i mešati dok se ne rastopi. Kada se puding ohladi sjediniti sa umućenim puterom, margarinom i mlekom u prahu. Preostalu čokoladu sitno iseckati i umešati u fil. Sve sjediniti.
II fil: umutiti šlag sa hladnom vodom i dodati kiselu pavlaku, lagano sjediniti varjačom.
Filovanje: Jednu koru premazati filom od pudinga, pa filom od šlaga, staviti drugu koru, pa fil od pudinga preko fil od šlaga i tako redom dok ne potrošite sve kore. Odozgo celu toru premazati šlagom.
Mali trik za savršen ukus
Ostavite tortu u frižideru nekoliko sati (idealno preko noći) kako bi kore omekšale i svi slojevi se lepo sjedinili – tada je ukus najintenzivniji.
