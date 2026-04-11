Ne peče se, a nestaje za 10 minuta: “Beli anđeo” je torta koju svi traže ovog proleća

Ova torta bez pečenja nestaje za 10 minuta – “Beli anđeo” je torta koju svi traže ovog proleća!

Ako vam treba desert koji izgleda kao iz poslastičarnice, torta bez pečenja i puno muke – upravo ste ga pronašli. “Beli anđeo” torta je savršena kombinacija mekanih kora, kremastog fila i laganog šlaga, a najbolje od svega je što uspeva i početnicima.

Ova torta je idealna za goste, slavlja ili kada vam se jede nešto slatko „na brzinu“, jer se sastavlja lako, a ukus je bogat i neodoljiv. Nježna tekstura i slojevi koji se tope u ustima čine je jednim od najtraženijih recepata na internetu.

Zašto svi prave baš ovu tortu?

Ne uključuje pečenje – štedi vreme i trud

Sastojci su jednostavni i dostupni

Kombinacija vanile, bele čokolade i šlaga daje savršen kremasti ukus

Izgleda efektno, a pravi se lako

Ovo torta bez pečenja uvek uspeva i brzo postaje favorit u porodici.

Torta bez pečenja – sastojci:

1 pakovanje kora za rozen tortu

1 l mleka

4 kesice pudinga od vanile

200 g bele čokolade

10 kašika šećera

100 g mleka u prahu

250 g margarina

125 g putera

500 g šlaga u prahu

4 čaše kisele pavlake

Priprema:

I fil: Skuvati puding u zaslađenom mleku, dodati 100 g bele izlomljene čokolade i mešati dok se ne rastopi. Kada se puding ohladi sjediniti sa umućenim puterom, margarinom i mlekom u prahu. Preostalu čokoladu sitno iseckati i umešati u fil. Sve sjediniti.

II fil: umutiti šlag sa hladnom vodom i dodati kiselu pavlaku, lagano sjediniti varjačom.

Filovanje: Jednu koru premazati filom od pudinga, pa filom od šlaga, staviti drugu koru, pa fil od pudinga preko fil od šlaga i tako redom dok ne potrošite sve kore. Odozgo celu toru premazati šlagom.

Mali trik za savršen ukus

Ostavite tortu u frižideru nekoliko sati (idealno preko noći) kako bi kore omekšale i svi slojevi se lepo sjedinili – tada je ukus najintenzivniji.

