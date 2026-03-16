Nećete moći da stanete na jednom parčetu: Kremasti rolat sa bananom koji obara s nogu, a sprema se za tren

Svako ko ga proba pita za recept. Kremasti rolat sa bananom koji izgleda kao iz poslastičarnice, a pravi se kod kuće za tren.

Postoje kolači koji nestanu sa stola pre nego što se svi posluže, a ovaj kremasti rolat sa bananom je jedan od njih. Ne možete da stanete na jednom parčetu, to vam garantuje svako ko ga je ikad probao.

Testo je mekano i savitljivo, fil kremast i pun ukusa, a spoj banane i čokolade obara s nogu. Gotov je za tren – dvadesetak minuta i na stolu je kolač zbog kojeg će vas svi pitati za recept.

Zašto ovaj kremasti rolat sa bananom obara s nogu

Nije to samo ukus, iako je i ukus više nego dovoljan. Testo se topi u ustima, fil od banane i krem sira je kremast i bogat, a čokolada po vrhu sve to zaokružuje. Spoj banane i čokolade je klasičan par koji nikada ne razočara, ali ono što ovaj rolat čini posebnim je tekstura.

Svaki zalogaj je mekan, kremast i pun ukusa od prvog do poslednjeg parčeta. I to sve za dvadesetak minuta!

Sastojci:

Testo:

4 jaja

100 g šećera

100 g brašna

1 kašičica praška za pecivo

1 kašika ulja

2 kašike tople vode

Fil:

3 zrele banane

200 ml slatke pavlake

200 g krem sira

3 kašike šećera u prahu

100 g crne čokolade

Priprema:

Zagrejte rernu na 180 stepeni i obložite pleh papirom za pečenje.

Jaja i šećer mutite mikserom dok smesa ne postane svetla, pjenasta i udvostručena u zapremini, oko 5 minuta.

Dodajte brašno i prašak za pecivo i lagano umešajte lopaticom, bez miksera, da testo ostane vazdušasto.

Dodajte ulje i toplu vodu i još jednom lagano promešajte.

Testo rasporedite ravnomerno po plehu i pecite 10 do 12 minuta, samo dok ne porumeni.

Dok je testo još toplo, pažljivo ga izvaljajte u rolat zajedno sa papirom i ostavite da se ohladi u tom obliku. To je važan korak koji sprečava pucanje.

Slatku pavlaku umutite u čvrst šlag, dodajte krem sir i šećer u prahu i još jednom kratko promešajte.

Banane iseckajte na kolutiće.

Ohlađeno testo odmotajte, premažite filom, rasporedite banane i pažljivo zarolajte.

Čokoladu otopite na pari ili u mikrotalasnoj i prelijte po rolatu.

Stavite u frižider na sat vremena pre sečenja.

Saveti za savršen kremasti rolat sa bananom

Banane moraju biti zrele, što su zrelije, to su slađe i kremastije u filu.

Ako volite jaču čokoladnu notu, dodajte kašiku kakaa u testo.

Rolat možete napraviti dan ranije, u frižideru postaje još bolji jer se fil stegne i ukusi se povežu.

Umesto crne čokolade, možete preliti mlečnom ili belom, sve tri verzije su odlične.

Najčešće greške zbog kojih rolat pukne

Dve greške prave najveću razliku.

Prva je nedovoljno mutenje jaja i šećera. Smesa mora biti svetla, pjenasta i gotovo udvostručena, samo tako testo ispadne dovoljno savitljivo da se ne lomi pri valjanju.

Druga greška je čekanje da se testo ohladi pre valjanja. Testo se mora valjati dok je još toplo, jer kad se ohladi postane krto i puca. Izbegnete li ovo dvoje, rolat će ispasti savršeno svaki put.

Kad jednom probate, pravićete ga stalno

Kremasti rolat sa bananom nije recept koji se zaboravlja. Mekan, kremast, pun ukusa i gotov za tren. Svaki put kada ga iznesete na sto, nestane pre nego što se svi posluže.

Napravite ga jednom i videćete sami zašto niko ne može da stane na jednom parčetu.

