Nema mleka ni jaja, a ukus je čisti luksuz: Hit poslastica koja se pravi za 15 minuta i uvek uspeva

Nema mleka ni jaja, a ukus je čisti luksuz! Ova hit poslastica od keksa pravi se za 15 minuta i svaki put ispadne savršeno.

Bez jednog jajeta, bez kapi mleka, a na tanjiru se nudi čisti luksuz kakav se inače očekuje samo u poslastičarnicama. Brza keks torta vara sve koji je probaju, deluje kao da ste se mučili pola dana, a u stvari ste je sklopili za petnaest minuta.

Decenijama ne silazi sa srpskih trpeza i razlog je banalno jednostavan, ne može da omane. Nema testa koje treba da naraste, nema krema koji se seče, nema rerne koja može da zagori.

Složite, premažete, ostavite u frižider i posao je gotov.

Sastojci za brzu keks tortu:

300 g petit beurre keksa

200 g margarina ili putera sobne temperature

5 kašika šećera u prahu

5 kašika kakaa

1 kesica vanilin šećera

100 ml jake kafe, ohlađene

50 g sitno seckanih oraha po želji

Kafa je onaj sastojak koji malo ko očekuje. Ne daje ukus kafe, već pojačava čokoladu i pravi onaj čisti luksuz koji se odmah oseti, a teško objasni.

Ko ne pije kafu, sme da je zameni vodom ili sokom od narandže.

Priprema:

Mekan margarin umutite mikserom sa šećerom u prahu dok ne postane belo i kremasto.

Dodajte kakao i vanilin šećer, pa mutite još minut da se sve sjedini u glatku masu. Svaki keks brzo umočite u kafu, samo sekund sa jedne strane, ne sme da omekša.

U pravougaonu posudu obloženu folijom slažite red keksa, pa premažite slojem kreme. Pa opet keks, pa opet krem, sve dok ne potrošite sastojke i ne dobijete poslasticu koja vredi pravo bogatstvo.

Vrh prekrijte kremom i pospite seckanim orasima.

Pokrijte folijom i ostavite u frižider najmanje četiri sata, idealno preko noći.

Cake koje običan keks pretvaraju u čisti luksuz

Keks ne sme dugo da plovi po kafi, sekund sa jedne strane je sasvim dovoljno. Ako se previše natopi, torta se pri sečenju raspada umesto da stoji uspravno.

Margarin obavezno mora da bude sobne temperature, jer se hladan ne muti dobro i krem ostaje grudvičast.

Ko želi raskošan ukus sa malo više karaktera, neka u krem doda kašiku nutele. Torta dobija novu dimenziju, a gosti odmah pitaju šta ste dodali.

U frižideru izdrži do pet dana i iz dana u dan postaje sve bolja, jer se keks potpuno sjedini sa kremom.

Varijacije za one koji vole eksperimente

Umesto oraha, vrh možete posuti rendanom čokoladom, kokosom ili mlevenim lešnicima.

Za posnu verziju koristite isključivo margarin biljnog porekla, a kafu zamenite čajem od cimeta za zimsku notu.

Ko voli voćni kontrast, neka između slojeva doda tanke kriške banane ili malo višnjevog slatka, dobija se čisti luksuz od ukusa kakav deca obožavaju.

