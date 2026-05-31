Ništa bez jagoda: Desert bez pečenja koji svi prave, pravi je hit, a gotov je za 15 minuta

Kada su visoke letnje temperature, tražimo recepte koji su lagani, osvežavajući i gotovi bez uključivanja rerne, a upravo takav desert sa jogurtom i jagodama postao je pravi hit. Ništa bez jagoda, one su uvek pravo rešenje.

Kombinacija kremastog jogurta, svežih jagoda i hrskavih keksa daje rezultat koji je i jednostavan i efikasan, idealan za brzu pripremu kod kuće.

Savršena kombinacija laganog i kremastog

Ovaj desert osvaja upravo zbog svoje jednostavnosti, jer nije težak, ne zahteva posebne veštine, a ukus podseća na laganu verziju čizkejka.

Jagode donose svežinu i prirodnu slatkoću, dok jogurt daje kremastu teksturu koja je osvežavajuća, a ne zasićujuća.

Sastojci:

400 g čvrstog jogurta (grčkog ili običnog)

200 g svežih jagoda

150 g usitnjenih keksa (pti ber ili sličnog)

2 do 3 kašike meda ili šećera

1 vanilin šećer

po želji: malo limunovog soka ili kore limuna

Priprema:

Operite jagode i isecite ih na manje komade, neke možete blago izgnječiti da bi pustile svoj sok i dodatno obogatile kremu.

Pomešajte jogurt sa medom ili šećerom i vanilin šećerom, a po želji dodajte malo limuna za svežiji ukus.

Ređajte čaše ili činije u slojevima – prvo usitnjene kekse, zatim jogurt krem, pa jagode. Ponavljajte postupak dok se čaša ne napuni, završavajući slojem voća na vrhu.

Desert se može odmah poslužiti, ali kratko hlađenje u frižideru će dodatno sjediniti ukuse i dati mu još bolju teksturu.

Mali trik za bolji ukus

Ako želite bogatiju verziju, deo jogurta možete zameniti maskarponeom ili šlagom, dok će dodatak svežih listova mente ili rendane kore limuna podići ceo desert na viši nivo.

Ako spremate za goste, napravite duplu meru, jer ovaj desert nikoga ne ostavlja ravnodušnim.

