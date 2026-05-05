Oblanda sa tri različita i bogata fila: Nestaje za tren, a recept je lak da lakši ne može biti

Gosti i ukućani će tražiti recept već posle prvog zalogaja. Ova kremasta oblanda je hit koji se sprema brzo, a pojede još brže!

Postoje kolači koji se prave za posebne prilike, a postoji kremasta oblanda koja se pravi onda kada želite da svi za stolom zaćute posle prvog zalogaja. Ovaj trobojni kolač iz starih sveski naših baka nije samo poslastica, već mali ritual u tri sloja.

Spaja smokve i orahe sa svilenkastim filom od žumanaca, a sve to umota u tanku, hrskavu koru.

Idealna je za slave, rođendane i nedeljnu kafu, jer izgleda kao da je iz najbolje poslastičarnice, a u stvari traži samo malo strpljenja.

Najlepše od svega, ne morate da budete majstor za testo!

Zašto je baš ova kremasta oblanda hit na svakom stolu

Tajna nije u skupim sastojcima, već u redosledu i strpljenju.

Mnogi pogreše kad pune oblandu na brzinu, pa im se slojevi ne sjedine kako treba. Zato je važno da koristite stranu sa sitnim kockicama, jer se baš za nju filovi najbolje hvataju.

Rezultat je sočna oblanda koja se topi u ustima, sa prepoznatljivim mirisom ruma i limuna.

Svaki sloj nosi svoju priču, a zajedno daju ukus koji vraća u detinjstvo.

Sastojci za savršenu trobojnu oblandu

Za 4 manje oblande pripremite sledeće:

Prvi fil: 200 g suvih smokava, 100 g suvog grožđa, sok od 1 pomorandže, 50 g šećera u prahu

200 g suvih smokava, 100 g suvog grožđa, sok od 1 pomorandže, 50 g šećera u prahu Drugi fil: 200 g mlevenih oraha, 100 ml vrućeg mleka, 100 g šećera u prahu, 1 kašika ruma

200 g mlevenih oraha, 100 ml vrućeg mleka, 100 g šećera u prahu, 1 kašika ruma Treći fil: 4 žumanceta, 100 g šećera u prahu, sok od pola limuna, 150 g margarina

Glazura: 100 g čokolade za kuvanje i 3 kašike ulja

Priprema

Prvi fil dobijate tako što sitno iseckate smokve, dodate suvo grožđe, sok od pomorandže i šećer i sve dobro sjedinite.

Drugi fil je još jednostavniji: pomešajte vruće mleko sa orasima, šećerom i rumom dok ne dobijete gustu masu.

Za treći fil žumanca kuvajte sa šećerom na pari dok se ne zgusne, pa kad se ohladi, dodajte sok od limuna i margarin i umutite mikserom.

Ređajte ovako: oblanda (uvek strana sa kockicama prema filu), pa prvi fil, oblanda, drugi fil, oblanda, treći fil i na kraju oblanda.

Glazuru dobijate tako što istopite čokoladu sa uljem i prelijete vrh kada se kolač stegne.

Kako da se listovi nikad ne odvoje

Najveća greška jeste što ljudi zaborave da pritisnu oblandu posle filovanja.

Čim je naslažete, stavite preko nje pleh ili debelu knjigu i ostavite par sati na hladnom mestu. Tako se filovi sjedine sa korama, pa se slojevi ne razdvajaju ni kad sečete na najtanje štangle.

Glazuru sipajte tek kad se kolač potpuno stisnuo. Ako požurite, čokolada će popucati pri sečenju, a niko to ne želi.

Mali trikovi za još bogatiji ukus

Ako volite intenzivnije arome, suvo grožđe potopite u rum sat vremena pre pripreme. Orahe lagano propržite u suvom tiganju, jer im to izvlači eterična ulja i daje dublji miris.

Kremasta oblanda traži kvalitetne sastojke, pa ne štedite na čokoladi za glazuru.

Za posebnu notu, u treći fil možete dodati i koricu narandže. Mnogi dodaju i prstohvat cimeta u fil sa smokvama, jer praznično dočara raspoloženje.

Kako ispravno čuvati oblandu da ostane sveža

Ova trobojna oblanda traje do nedelju dana u frižideru, ali samo ako je dobro upakujete.

Stavite je u kutiju sa poklopcem ili je obmotajte providnom folijom, da ne pokupi mirise iz frižidera.

Pre serviranja izvadite je 15 minuta ranije, jer hladna ne pokazuje sav ukus.

Možete je i zamrznuti, isečenu na štangle, do mesec dana. Odmrznite je polako u frižideru preko noći.

Trobojni kolač koji se pamti

Kad se glazura stegne, oštrim nožem zasecite tanke štangle. Ova kremasta oblanda nije običan kolač, već spoj starinskih ukusa upakovan u elegantne slojeve.

Bez obzira koliko kolača bude na stolu, ovaj će prvi planuti.

