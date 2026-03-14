Ovaj starinski kolač je nekada pravila svaka domaćica u bivšoj Jugi: Danas ga retko ko pamti, a ukus vraća pravo u detinjstvo

Ovaj starinski kolač nekada je bio obavezan na trpezama širom bivše Jugoslavije. Danas ga retko ko pravi, ali njegov ukus vraća u detinjstvo.

Postoje kolači koji nikada ne izlaze iz mode, ali postoje i oni koji polako nestaju, iako su nekada bili pravi hit.

Jedan takav starinski kolač pravio se u gotovo svakom domu širom bivše Jugoslavije.

Danas ga pamte uglavnom starije generacije, ali svako ko ga je jednom probao dobro zna koliko je poseban.

Reč je o kolaču poznatom kao srneća leđa, jednostavnom desertu koji spaja čokoladu, orahe i blagu aromu ruma. Upravo ta kombinacija ukusa činila ga je neizostavnim na porodičnim okupljanjima, slavama i praznicima.

Ovaj kolač miriše na detinjstvo

U vreme kada nije bilo toliko modernih poslastica i komplikovanih recepata, domaćice su se oslanjale na proverene kombinacije sastojaka. Upravo zato je ovaj starinski kolač bio toliko popularan – jednostavan je za pripremu, a ukus mu je bogat i pun.

Sočna čokoladna kora obogaćena orasima premazuje se tankim slojem džema, a zatim preliva glazurom od čokolade. Kada se sve ohladi i stegne, dobija se kolač koji izgleda jednostavno, ali osvaja na prvi zalogaj.

Za pripremu ovog kolača potrebno je:

4 jaja

140 g margarina ili maslaca

140 g šećera u prahu

70 g brašna

1/2 kesice praška za pecivo

3 kašike kakaa

100 g mlevenih oraha

malo ruma po ukusu

Za premaz i glazuru:

džem po izboru

100 g čokolade za kuvanje

100 ml slatke pavlake

Ova kombinacija sastojaka bila je tipična za mnoge recepte iz tog vremena.

Priprema

Umutite jaja sa šećerom u prahu, pa dodajte omekšali margarin i sve dobro sjedinite. Zatim umešajte brašno pomešano sa praškom za pecivo, kakao, mlevene orahe i malo ruma.

Smesu sipajte u podmazan i uzak pleh, pa pecite u rerni zagrejanoj na oko 180 stepeni dok kolač ne bude gotov.

Kada se ohladi, premažite ga slojem džema. U šerpi zagrejte slatku pavlaku, dodajte čokoladu i mešajte dok se ne dobije glatka glazura. Prelijte kolač i ostavite da se stegne u frižideru.

Ovaj kolač vredi ponovo napraviti

U vremenu kada su recepti često komplikovani i puni neobičnih sastojaka, ovaj starinski kolač podseća nas koliko jednostavne stvari mogu biti najbolje.

Možda ga danas ne viđamo često na trpezama, ali čim se pojavi, jasno je zašto su ga naše bake toliko volele.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com