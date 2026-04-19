Ove bakine kolače sa dežmom će obožavati svi – jednostavni, ukusni i sočni

Svi se rado sećamo onog vremena u bakinom domu, gde su se mirisi sveže pečenih kolača širili po čitavoj kući. Ovaj kolač vas vraća pravo u detinjstvo, dok ukus prosto miriše na pravu domaću atmosferu. Ove jednostavne bakine kolače sa marmeladom svako može da napravi, a njihov sočan ukus če očarati vaše nepce i doneti vam osmeh na lice.

Sastojci:

– 250 g brašna

– 150 g šećera

– 100 g putera (sobne temperature)

– 2 jaja

– 1 prašak za pecivo

– 1 kašičica vanilin šećera

– Prstohvat soli

– 200 g marmelade po izboru (najčešće kajsija ili jagoda)

– Šećer u prahu za posipanje (po želji)

Priprema:

1. Priprema smese: U velikoj posudi umutite puter i šećer dok ne dobijete kremastu smešu. Dodajte jaja, vanilin šećer i prstohvat soli, pa dobro sjedinite.

2. Dodavanje suvih sastojaka: U drugoj posudi pomešajte brašno i prašak za pecivo. Postepeno dodajte ovu smešu u kremu, mešajući sve dok ne dobijete glatko testo.

3. Oblikovanje kolača: Uzmite manju količinu testa i oblikujte loptice veličine oraha. Svaku lopticu pritisnite u sredini da napravite udubljenje. Punite udubljenja sa malo marmelade.

4. Pečenje: Stavite kolače na pleh obložen papirom za pečenje i pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180°C oko 15-20 minuta, dok ne dobiju zlatnožutu boju.

5. Hlađenje i posipanje: Kada su kolači pečeni, izvadite ih iz rerne i ostavite da se ohlade. Po želji ih pospite šećerom u prahu pre serviranja.

Ovi bakine kolače gledajte kao savršeno rešenje za onaj trenutak kad poželite malo slatkog užitka. OJednostavan recept obezbeđuje brzu pripremu, a ukus prosto mami pravu nostalgiju iz detinjstva.

Podelite ih s porodicom i prijateljima i uživajte u svakom zalogaju.

Prijatno!

