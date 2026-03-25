Ovo je najbolji posni kolač sa jabukama – smućkate, sipate i gotovo, brzo je a ukusno!

Kolač sa jabukama koji se pravi bez komplikacija – samo smućkate sastojke, prospete u pleh i dobijete savršen desert.

Ako tražite nešto slatko, a nemate mnogo vremena – ovaj kolač sa jabukama je pravo rešenje.

Bez miksera, bez komplikacija, bez stresa. Samo pomešate sastojke, sipate u pleh i onda prepustite rerni da odradi posao.

Ovo je jedan od onih recepata koji uvek uspe. Čak i ako niste vešti u kuhinji.

Ono što ovaj kolač sa jabukama izdvaja jeste njegova jednostavnost. Sastojci su osnovni – verovatno već sve imate kod kuće. A dobijate sočan, mirisan i mekan kolač koji nestaje sa stola brže nego što ste ga napravili.

Sastojci:

2 čaše rendanih jabuka

1 čaša šećera

1 čaša ulja

2 čaše brašna

1 kesica praška za pecivo

šaka mlevenih oraha (po želji)

cimet po ukusu

malo mineralne vode

Priprema je bukvalno najlakši deo. U jednoj posudi pomešajte sve sastojke – nema posebnog redosleda, nema čekanja. Kada dobijete ujednačenu smesu, sipajte je u podmazan pleh.

Pecite na 180 stepeni oko 30–40 minuta, dok kolač ne dobije lepu zlatnu boju.

To je sve

Ako želite još sočniji kolač sa jabukama, nemojte cediti jabuke pre dodavanja. Njihov sok daje dodatnu vlagu i aromu.

Kada se kolač malo prohladi, pospite ga šećerom u prahu ili dodajte malo cimeta odozgo. Miris će vas osvojiti već na prvi zalogaj.

Nekad su najbolji recepti upravo oni najjednostavniji. Ovaj kolač sa jabukama je dokaz da vam ne treba mnogo truda da biste napravili nešto što svi vole.

Jednom kad ga probate, vrlo je moguće da će postati vaš omiljeni brzinski kolač.

Prijatno!

