Ovo je najbolji slatkiš za vreme posta, a treba vam samo 2 sastojka: Toliko je kremast da se topi u ustima

Samo dva sastojka i dobijate najbolji slatkiš za vreme posta koji se topi u ustima. Bez pečenja, bez šećera i gotov za 20 minuta.

Niko ne bi rekao da nešto ovako kremasto ima samo dva sastojka, a opet, tako je. Urme i kakao, ništa više od toga, i dobijate najbolji slatkiš za vreme posta koji se topi u ustima kao da je pravljen satima.

Bez šećera, bez brašna, bez pečenja. Samo dve namirnice koje zajedno rade magiju.

Zašto baš ove dve namirnice

Urme su prirodno karamelaste i toliko kremaste iznutra da ne trebaju ni vezivo ni dodatni šećer. Kad ih izmiksate, dobijate masu koja izgleda kao da ste satima mešali nešto na šporetu. Kakao dodaje gorčinu koja balansira slatkoću i pravi onaj ukus koji asocira na pravu čokoladu.

Zajedno su savršeni par i gotovi za dvadesetak minuta. Bez komplikacija, bez prljanja cele kuhinje, bez čekanja da se nešto peče i hladi. To je ono što ih čini savršenim izborom baš u vreme posta, kada nemate ni energiju ni volju za komplikovane recepte, a slast ipak mora da postoji.

Recept koji ne može da pogreši

Sastojci:

200 grama mekih urmi bez koštica

3-4 kašike kakaoa u prahu

Kokosovo brašno ili kakao za valjanje (opciono)

Priprema:

Urme stavite u blender i miksajte dok ne dobijete glatku, lepljivu masu.

Dodajte kakao i još jednom promešajte dok se sve ne sjedini.

Od mase pravite kuglice veličine oraha i valjajte ih u kakao ili kokosovo brašno.

Stavite u frižider na sat vremena i to je to.

Ako vam se masa lepi za ruke, navlažite dlanove malo vodom i kuglice će se praviti mnogo lakše.

Jedna stvar koja se isplati je da urme budu što mekše, jer tvrđe urme teže daju glatku masu. Ako su vam urme malo suve, potopite ih u mlaku vodu desetak minuta pre blendiranja i razlika će biti odmah vidljiva.

Zašto je ovo najbolji slatkiš za vreme posta

Kad jednom probate ove kuglice, shvatite zašto ne možete da stanete na jednoj. Spolja su lagano čvrste, iznutra mekane i kremaste na način koji podseća na punjenu čokoladu. Nisu preslatke, nisu pretvrde, nemaju onaj težak osećaj posle koji ostavljaju klasični kolači.

Deca ih jedu kao bombone, odrasli se prave da ih uzimaju samo jednu. Najbolji slatkiš za vreme posta nije kompromis između ukusnog i zdravog. To je prosto ukusno, i slučajno je i posno i bez šećera.

Nekoliko trikova da posne kuglice budu još ukusnije

Za intenzivniji ukus čokolade dodajte malo više kakaoa

Za svečaniji izgled uvaljajte kuglice u sitno seckane orahe ili bademe

Za kremastiju teksturu dodajte kašičicu tahini paste

Čuvaju se u frižideru do nedelju dana, ako toliko izdrže

Mogu i u zamrzivač, gde stoje i do mesec dana. Izvadite ih petnaestak minuta pre služenja i biće savršene teksture. Praktično za one koji vole da imaju nešto slatko pri ruci bez da svaki dan stoje u kuhinji.

Da li ste probali ovakve kuglice ranije ili ih pravite prvi put? Napišite u komentaru kako su ispale.

