Genijalni trik za palačinke: Umesto kisele vode, dodajte ovu namirnicu i biće mekše i vazdušastije nego ikad!

Otkrivamo tajnu zbog koje će vaše palačinke biti mekše i vazdušastije nego ikad – trik nije u kiseloj vodi, već u jednoj jednostavnoj namirnici koja menja sve!

Palačinke su omiljeni slatkiš u Srbiji, ali i širom sveta. Brzo se pripremaju i nestaju sa stola, ali često se desi da želite da ih sačuvate za kasnije ili ponesete na posao. Problem je što nakon hlađenja postaju žilave i bezukusne. Sada postoji jednostavan trik koji to rešava.

Soda bikarbona je tajna koja menja sve! Samo mala količina u smesi čini da palačinke ostanu mekane, vazdušaste i ukusne čak i dan kasnije.

Kako pripremiti savršeno mekane palačinke

1 jaje

200 ml mleka

250 ml vode

200 gr brašna

prstohvat soli

1/4 kašičice sode bikarbone

2 kašike ulja

Ulje za premazivanje tiganja

Priprema

Sve tečne sastojke sjedinite, dodajte brašno, so i sodu bikarbonu. Dobro umutite da nema grudvica, pa na kraju dodajte ulje i ponovo izmešajte. Tiganj za palačinke zagrejte na maksimalnoj temperaturi, a zatim smanjite na srednju vatru (oko 7 od 9 podeoka). Pecite palačinke, ređajte ih jednu na drugu i poklopite sud kako bi ostale tople. Sutradan će biti jednako mekane i ukusne.

Palačinke filujte slatkim ili slanim nadevom po želji – uživanje je zagarantovano!

Savet za najbolje rezultate

Ne morate više koristiti kiselu vodu – tajna je u sodi bikarboni. Pratite ovaj trik i vaše palačinke će svaki put biti savršene, mekane i vazdušaste.

