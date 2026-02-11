Mala umetnost na tanjiru: Savršene čipkaste palačinke koja će oduševiti goste (VIDEO)

Čipkaste palačinke izgledaju kao prava jestiva čipka i na tanjiru deluju prelepo. Jako su dekorativne, ukusne i tanke.

Tajna savršenih čipkastih palačinki koja oduševljava goste. Pravljenje ove poslastice u vidu čipkastih palačinki svako može da savlada

Ovo su najneobičnije palačinke koje možete napraviti, a tajna je u običnoj plastičnoj flašici.

Izgledaju kao prava jestiva čipka i na tanjiru deluju prelepo. Jako su dekorativne, ukusne i tanke, pa su savršen izbor kada želite da brzo napravite nešto što će oduševiti vašu porodicu i unuke.

Sastojci za čipkaste palačinke

1 jaje

nekoliko kašika brašna

malo mleka

2 kašike ulja

prstohvat soli

Priprema:

Prvo umutite jaje sa nekoliko kašika brašna i malo mleka da dobijete jako gustu smesu. Zatim postepeno dodajte još mleka dok ne dobijete ređu smesu bez ijedne grudvice.

Posolite i dodajte dve kašike ulja, pa sve dobro izmešajte. Uzmite plastičnu flašicu i na čepu vrelom žicom ili vrhom noža koji ste ugrejali na plinu probušite jednu rupicu.

Sipajte testo unutra. Kad se tiganj podmaže, napravite jedan manji krug držeći flašu na dole, pa šarajte sve veće i veće krugove u tankom mlazu. Zatim šarajte odozgo na dole, pa popreko, dok ne napravite čipkastu palačinku sa osam uglova. Malo da se zapeče, pa polako sa špatulom okrenite i s druge strane.

Ređajte u tanjir, premažite malo sa džemom, kremom ili napravite slane sa šunkom i sirom, pa uvijte. Poigrajte se sa testom i napravite svojoj deci radost, sigurni smo da ćete svi odmah probati.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com